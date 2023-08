Die Pick-up-Welt bei Volkswagen beginnt schon weit unterhalb des Amarok. Für den südamerikanischen Markt fertigen die Wolfsburger bereits seit 41 Jahren den Saveiro in Brasilien. Mit über 1,6 Millionen verkauften Einheiten gehört er zu den Bestsellern unter den Pick-ups in Lateinamerika.

Bulligere Optik

Zum Modelljahr 2024, deren Vertreter bereits Ende August 2023 in den Verkauf gehen, erhält der Saveiro eine Modellpflege, die verschiedene Elemente des neuen Amarok aufgreift. Die höhere Motorhaube geht mit scharfen Linien in den neu geformten Stoßfänger in Wagenfarbe über. Zwischen den Scheinwerfern mit Chromeinlegern spannt sich ein ebenfalls neu gezeichneter Kühlergrill mit zentralem VW-Logo und Chrom-Querspange. Der untere Teil der Schürze ist ebenfalls mit einem neuen Grillgitter sowie neuen runden Nebelscheinwerfern bestückt. Die Flanken bestückt VW mit neuen, breiten Schutzleisten sowie aufgefrischten Radlaufverbreiterungen aus Kunststoff.