VW T-Roc Cabriolet R-Line Edition Blue Da bist du matt

VW T-Roc Cabriolet R-Line Edition Blue

Ein SUV-Cabrio ist an sich schon ein echtes Nischenmodell, als limitiertes Sondermodell wird es noch exklusiver. Genau darauf setzt VW jetzt mit dem T-Roc Cabriolet als Edition Blue, von der nur 800 Exemplare gefertigt werden.

Das VW T-Roc Cabriolet R-Line Edition Blue kombiniert eine Lackierung in mattem Ravennablau mit kontrastierenden schwarzen Elementen und hochwertigen Ausstattungspaketen auf Basis der Ausstattungslinie R-Line. Neben seiner damit einzigartigen Optik bietet das Editionsmodell seinen Kunden auch einen Preisvorteil.

Erster VW mit Mattlack ab Werk

Das T-Roc Cabriolet R-Line Edition Blue ist das erste VW-Modell das ab Werk mit einer Mattlackierung ausgeliefert wird. Um den matten Look zu erreichen wird der bekannte Farbton Ravennablau nicht mit einem glänzenden, sondern einem matten Decklack überzogen. Weil die R-Line-Basis mit einem Black Style-Designpaket aufgewertet wird, präsentieren sich die 18 Zoll großen Leichtmetallräder, die Gehäuse der Außenspiegel, die Zierleisten am Kühlergrill und an den Flanken sowie die Abgas-Endrohrblenden in Schwarz. Beim Sondermodell Edition Blue kommen noch schwarze Türgriffe und ein schwarzer Heckspoiler hinzu. In seinem Interieur setzen schwarz glänzende Dekoreinlagen optische Akzente.

Wer zur Edition Blue greift hat die Wahl zwischen zwei Ausstattungspaketen. Wird der Haken bei Edition gesetzt, dann wandern das Digital Cockpit Pro, das Infotainmentsystem "Discover Media" und die Funktion "App Connect", das Fahrerassistenzpaket "Plus" (mit LED-Scheinwerfern) und der "Park Assist" inklusive Rückfahrkamera ins Auto. Ebenfalls im Paket enthalten sind ein Multifunktionslenkrad mit beheizbarem Lederkranz, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, eine Mittelarmlehne, eine Anhängevorrichtung, das Winterpaket und ein Windschott.

VW VW hält für das Sondermodell zwei Ausstattungspakete bereit.

Noch mehr Features spült die Option Edition Plus ins Cabrio. Zu seinen zusätzlichen Inhalten gehören schwarze 19-Zoll-Räder, die adaptive Fahrwerksregelung DCC, die Telefonschnittstelle "Comfort", ein 400-Watt-Soundsystem mit sechs Lautsprechern, eine Lederausstattung, ein Keyless-Go-System, eine Diebstahlwarnanlage und ein proaktives Insassenschutzsystem.

800 Stück nur für Deutschland

Das T-Roc Cabriolet R-Line "Edition Blue" ist auf 800 Exemplare limitiert und nur auf dem deutschen Markt erhältlich. Die individuelle Seriennummer ist auf der Einstiegsleiste dokumentiert. Bestellt werden kann ab sofort. Beim Antrieb setzt VW ausschließlich auf den 150 PS starken 1.5 TSI in Kombination einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und Vorderradantrieb.

Mit dem Ausstattungspaket Edition kostet das exklusive Cabriolet 42.565 Euro, mit dem Paket Edition Plus 47.490 Euro. VW beziffert die Preisvorteile auf 1.350 beziehungsweise 2.350 Euro.

Fazit

VW legt vom T-Roc Cabrio eine Sonderedition auf. Die ist auf 800 Exemplare limitiert und nur in Deutschland zu haben. Zu den Features gehören eine exklusive Mattlackierung sowie erweiterte Ausstattungspakete.