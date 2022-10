Wey Coffee 02 Kleinerer PHEV-SUV kommt 2023

Mit dem Coffee 01 hat der chinesische Autobauer Wey bereits einen ersten Fuß auf dem deutschen Markt. Im ersten Halbjahr 2023 folgt mit dem jetzt angekündigten Coffee 02 dann das zweite Standbein. Zu sehen war der Coffee 02 bereits auf der IAA 2021 in München.

Technik aus dem Coffee 01

Mit Informationen zum neuen Modell hält sich Wey noch zurück, kündigt aber an, dass der Coffee 02 quasi der verkleinerte Zwillingsbruder des Coffee 01 wird. Deckungsgleich soll auch die Pluig-in-Hybrid-Antriebstechnik sein. Zu erwarten ist damit ein 203 PS starker 2,0-Liter-Vierzylinder mit Turboaufladung und einer Ventilsteuerung nach dem Miller-Zyklus, der an eine Neungang-Hybrid-Automatik gekoppelt ist. Der in das Getriebe integrierte E-Motor steuert weitere 110 kW (150 PS) bei. Der zweite E-Motor an der Hinterachse bringt 135 kW (184 PS) an den Start und macht den Wey bei Bedarf zum Allradler. Die Systemleistung summiert sich auf 450 PS.

Der Akku mit einer Kapazität von 41 Kilowattstunden soll im Coffee 02 124 Kilometer rein elektrische Reichweite bieten. Der Coffee 01 ist ab 55.900 Euro zu haben, der Coffee 02 dürfte das Preisniveau spürbar senken.

Fazit

Wey bringt 2023 mit dem Coffee 02 den kleineren Bruder zum Coffee 01 nach Deutschland. Die Plug-in-Hybrid-Antriebstechnik soll in beiden Modellen quasi identisch sein. Damit verspricht auch der kleinere SUV viel rein elektrische Reichweite.