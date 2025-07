Zenvo V10 Supercar: Auf den Hammer folgt das Hämmerchen

Die Supersportwagenwelt wird dominiert von Ferrari, Lamborghini und Co. Weitere Spitzen setzten Manufakturen wie Koenigsegg oder Pagani. Etwas im Schatten steht Zenvo aus Dänemark, allerdings völlig zu Unrecht. Denn immerhin hat Zenvo einen Zwölfzylinder-Quadturbo entwickelt, der aus 6,6 Liter Hubraum satte 1.267 PS holt. Der in Zusammenarbeit mit dem deutschen Zulieferer Mahle Powertrains entwickelte V12 gilt als leistungsstärkster V12 der Welt. Entsprechend hat Zenvo den Motor Mjølner getauft – so heißt in der germanischen Mythologie Thors Hammer.