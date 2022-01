Schumis Kombi aus 2010 vor Versteigerung Michael Schumachers Dienstwagen gefällig?

Das Auktionshaus Bonhams versteigert am 3. Februar Schumachers Ex-Dienstwagen. Das Mercedes-Benz C63 AMG T-Modell soll zwischen 50.000 und 100.000 Euro bringen. Ein Jahr war der Wagen in Schumachers Besitz.

Für die Fans von Michael Schumacher kam das Christkind bereits am 23. Dezember 2009 ins Haus und legte das Weihnachtsgeschenk unter den Tannenbaum. Der Rekordweltmeister verkündete überraschend sein Comeback als Fahrer, um für das neu gegründete Formel-1-Team von Mercedes an den Start zu gehen. Logisch, dass er als langjähriger Ferrari-Mitarbeiter nicht mehr mit dem springenden Pferd auf dem Auto zu öffentlichen Veranstaltungen fahren konnte. Deshalb lieferte Mercedes dem 91-fachen Grand-Prix-Sieger einen C63 AMG Estate als Dienstwagen aus. Dieser steht am 3. Februar 2022 in Paris zur Versteigerung. Das Auktionshaus Bonham bietet den Power-Kombi dort an.

C63 AMG aus 2010

Zugelassen war der Geschäftswagen ab Januar 2010 auf die Mercedes-Benz AG in Schlieren. Das ist logisch, schließlich leben Schumacher und seine Familie seit Mitte der 1990er-Jahre in der Schweiz. Bis zum 28. Juli 2010 war der Kombi im Besitz von Michael Schumacher. Von 2011 bis 2015 gehörte das Fahrzeug einem Schweizer, der für die meisten der gefahrenen 151.894 Kilometer verantwortlich war. Mit einem Zählerstand von 146.278 Kilometern übernahm ein Mercedes-Ingenieur aus Deutschland im Jahr 2015 den C63 AMG. Er legte zirka 1.000 Kilometer mit dem Kombi zurück. Der aktuelle Eigentümer nutzte das Auto hauptsächlich in den Sommermonaten und kümmerte sich um alle notwendigen Serviceleistungen, wie Bonham angibt. Diese führten jeweils Vertragswerkstätten von Mercedes durch. Im März 2021 erhielt der AMG die Prüfplakette beim TÜV ohne Beanstandung.

Bonhams Ein gutes halbes Jahr war der AMG in Schumachers Besitz.

V8-Motor und 6,2 Liter Hubraum

Unter der Haube des C63 bollert der AMG-typische V8-Biturbo mit einem Hubraum von 6,2 Litern. Der generiert 457 PS und ein maximales Drehmoment von 600 Nm. Für mehr als 20.000 Euro erhielt der AMG eine große Liste an Extras. Der schwarze Mercedes soll nach Einschätzung von Bonhams zwischen 50.000 und 100.000 Euro bringen. Der neue Besitzer erhält das Auto inklusive vier neuer Reifen.

Wilhelm Siebenfache Weltmeister unter sich: Michael Schumacher und sein Mercedes-Nachfolger Lewis Hamilton.

Mercedes-Ehe kein Erfolg

So charmant das Comeback für Fans des Rekordweltmeisters auch war, an den Erfolg vergangener Jahre konnten weder Schumacher noch Mercedes anknüpfen. In drei Jahren sprang lediglich ein Podest für den wohl bekanntesten Angestellten des Unternehmens heraus. Das lag aber weniger an Schumacher, sondern eher an den bescheidenen Boliden. Erst im Jahr 2014 startete das Team richtig durch. Schumacher hatte Ende 2012 im Alter von 43 Jahren seine Karriere endgültig beendet.

Fazit

Wer schon länger überlegt sich einen gebrauchten C63 AMG zuzulegen, der könnte am 3. Februar zuschlagen. Dort versteigert das Auktionshaus Bonhams den von Michael Schumacher gefahrenen Kombi. Die Historie des AMG ist belegt. Wer beim nächsten Familientreffen damit angeben möchte, das ehemalige Auto der Formel-1-Legende zu fahren, sollte sein Sparschwein plündern.