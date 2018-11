Die Sao Paulo International Motor Show ist die Leitmesse auf dem für VW so wichtigen südamerikanischen Markt. Deshalb stellen die Wolfsburger dort in diesem Jahr zahlreiche Neuheiten vor – unter anderem die kompakte Pick-up-Studie Tarok.

Der Tarok basiert auf dem Modularen Querbaukasten (MQB) siedelt sich unterhalb des Amarok an. Wobei: So viel kürzer ist der Tarok gar nicht. Gut 4,90 Meter misst die Mixtur aus SUV und Pick-up, der Radstand beträgt fast drei Meter. Die Vorteile beider Fahrzeuggattungen soll er mit seinem intelligenten Ladekonzept vereinen. Die Ladefläche lässt sich nämlich in den Innenraum verlängern. Dafür muss die Rückwand der Fahrerkabine mit wenigen Handgriffen nach innen geklappt werden. Dadurch verlängert sich die Ladefläche von etwa 1,3 auf gut 1,8 Meter. Allerdings ist noch nicht entschieden, ob es dieses Feature in die Serie schaffen wird.

1,4-Liter-Benziner mit 150 PS

Foto: Thomas Harloff Der Tarok Concept ist fast fünf Meter lang.

Die Konzeptstudie wird von einem 1,4-Liter-Turbo-Ottomotor angetrieben. Der Vierzylinder leistet 150 PS und kann sowohl mit Benzin als auch mit purem Ethanol oder einem Mischkraftstoff angetrieben werden. Der Motor ist an eine Sechsgang-Automatik gekoppelt. Die grobstolligen Reifen dienen nur ein bisschen dem Showeffekt. Die Studie verfügt über permanenten Allradantrieb, den auch die Serienversion bekommen wird.

Der Innenraum präsentiert sich im typischen VW-Chic. Auffällig ist eine farbige Leiste, die sich horizontal über das Armaturenbrett erstreckt. Die zentralen Elemente des Cockpits sind das glasbedeckte Infotainmentsystem, die Kontrolleinheit für die Klimaanlage und natürlich die digitalen Instrumente, die sich vom Fahrer an die persönlichen Vorlieben anpassen lassen.

Die Serienversion kommt in Kürze

2020 wird die Serienversion des Tarok auf den brasilianischen Markt kommen – und zwar „nahezu unverändert“, sagt VW. Ebenso steht fest, dass es in der Serienversion einen ebenfalls 150 PS starken Turbodiesel geben wird. Das Potenzial des Neulings sei zudem so groß, dass das Fahrzeugkonzept auch für andere Regionen vorstellbar wäre. Wo genau, ist aber noch genauso offen wie der Preis.