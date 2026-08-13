Diese Rückspiegel-Position haben Sie nicht erwartet: Jaguar zeigt Type-01-Cockpit

Jaguar gestaltet den Type 01 innen mit langen Flächen, wenigen Brüchen und auch einer insgesamt straffen Ordnung. Verspielte Effekte glänzen durch Abwesenheit, strenge Linien sorgen eher für eine optische Spannung. Die Designer haben die Mittelkonsole recht hoch angesetzt und ihre optische Längenwirkung mit einem zentralen breiten Längsstreifen verstärkt. Die Konsole streckt optisch den Innenraum und trennt die Plätze in vier klar definierte Bereiche.

Tiefe Sitzposition Jaguar verspricht den Insassen des Type 01 eine tiefe umhüllende Sitzposition. Der Type 01 soll auch innen ein GT-Gefühl vermitteln: Ein tiefer Schwerpunkt im Innenraum soll nicht ausschließlich sportlich, sondern gleichzeitig reisegerecht komfortabel sein.

Luxus über Oberfläche Jaguar übernimmt für den Innenraum die helle Farbe von Travertin-Kalkstein und kombiniert sie mit einem Messing-Finish auf Konsole und Türbrüstungen. Der Look soll Stein-Assoziationen wecken und ist weit weg von klassischen Chromglanz-Welten. Jaguar wiederholt das Markenlogo im Innenraum: Die springende Jaguar-Figur "Leaper" taucht als kleines Detail an mehreren Stellen auf, etwa auf der Mittelkonsole und an den Türverkleidungen.

Armaturenbrett unaufgeregt Jaguar hält das Armaturenbrett flach und teilt es nur durch einen davorgesetzten Smartphone-ähnlichen Hochkant-Bildschirm. Der untere Teil des Armaturenbretts ist hell gefärbt, was dem Aussehen Leichtigkeit verleihen soll. Auch hier ist die Grafik streng linear. Das Infotainment ist nicht auffällig inszeniert, die Insassen sind nicht komplett von leuchtenden Bildschirmen umgeben. Hier liegen die Jaguar-Designer auf der gleichen Linie wie Audi bei dem Concept C – den Gegenpol bildet unter anderem Mercedes mit seinen bis zum Beifahrer herüberreichenden Bildschirmwelten. Bei Jaguar soll weniger Screen-Show zu mehr Ruhe führen.

Jaguar Den Bildschirm für die Rückspiegel-Anzeige setzt Jaguar beim Type 01 direkt aufs Armaturenbrett.

Armaturenbrett-Bildschirm-Rückspiegel Jaguar nutzt einen Bildschirm als Rückspiegeldisplay – schließlich könnte die Übersichtlichkeit nach hinten beim Type 01 eine Herausforderung sein. Der Rückspiegel-Bildschirm sitzt zentral und tief – mittig auf dem Armaturenbrett. Damit haben die Designer ein Merkmal aus Sportwagen der 1950er- und 1960er-Jahre aufgegriffen: so stützen sich die Innenspiegel von beispielsweise Mercedes 300 SL, MGA und teilweise auch Porsche 550 Spyder stolz auf einen chromglänzenden Fuß auf dem Armaturenbrett. Die Nutzung braucht ein wenig Umgewöhnung, aber laut Jaguar soll sie den Blickweg verkürzen und damit Ablenkung vermindern.

Nick Dimbleby / Jaguar Land Rover Der Jaguar Type 01 als Erlkönig in der Erprobung.

Weltpremiere in New York Jaguar schickt den Type-01-Prototyp mit neuer Folierung zur Monterey Car Week und zeigt ihn beim Pebble Beach Concours am 16. August. Die vollständige Enthüllung findet am 6. Oktober 2026 in New York statt.