74.800 Euro: Warum sich die Preise für den Skyline GT-R seit 2020 verdoppelt haben

Viele Menschen, die ihre automobile Sozialisation in den 80er-Jahren erfahren haben, tun sich mit Japan-Klassikern bis heute etwas schwer, doch der Lauf der Zeit ist ebenso unaufhaltsam, wie Nippon- Aversionen heilbar sind. Jüngere, in deren Leben die Filme der Reihe "The Fast and the Furious" (ab 2001) oder Videospiele wie "GTA" ("Grand Theft Auto"), dessen Premiere ins Jahr 1997 fällt, eine prägende Rolle gespielt haben, sind hier besser dran: Zu den Hauptdarstellern bei beiden Bildschirm-Vergnügungen gehören jeweils japanische Automobile der Extraklasse, darunter der Nissan Skyline GT-R.