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Kaufberatung

74.800 Euro: Warum sich die Preise für den Skyline GT-R seit 2020 verdoppelt haben

Nissan Skyline GT-R R33 Wertentwicklung
Seit 2020 haben sich die Preise verdoppelt

Inhalt von

Die Preise für den Nissan Skyline GT-R R33 sind seit 2020 stark gestiegen. Erfahren Sie hier die Gründe dafür und warum Sie trotzdem einen kaufen sollten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.07.2026
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Nissan Skyline GT-R R33
Foto: Sabine Hofmann

Viele Menschen, die ihre automobile Sozialisation in den 80er-Jahren erfahren haben, tun sich mit Japan-Klassikern bis heute etwas schwer, doch der Lauf der Zeit ist ebenso unaufhaltsam, wie Nippon- Aversionen heilbar sind. Jüngere, in deren Leben die Filme der Reihe "The Fast and the Furious" (ab 2001) oder Videospiele wie "GTA" ("Grand Theft Auto"), dessen Premiere ins Jahr 1997 fällt, eine prägende Rolle gespielt haben, sind hier besser dran: Zu den Hauptdarstellern bei beiden Bildschirm-Vergnügungen gehören jeweils japanische Automobile der Extraklasse, darunter der Nissan Skyline GT-R.

Von 1989 bis 2002 entstanden drei Baureihen, die sich auf den ersten Blick sehr ähneln, Stufenheck-Coupés, angetrieben vom RB26DETT genannten DOHC-Reihensechszylinder ...

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