Alpina Roadster V8: BMW Z8 mit Automatik

Ein Alpina V8 Roadster hat bei einer Auktion von BH Auction in Japan einen neuen Rekordpreis erzielt: Bei 78,81 Millionen Yen (429.041 Euro) fiel der Hammer. Es ist damit der höchste Preis, der bisher für einen Alpina V8 Roadster bezahlt wurde. Das topasblaue Exemplar hat eine extrem geringe Laufleistung von 746 Meilen (rund 1.200 Kilometer). Das Auktionshaus BH Auctions ist ein Tochterunternehmen des japanischen Autohändlers Bingo Sports.

Weitere Preisrekorde für den Alpina V8 Roadster RM Sotheby's hatte 2017 in New York das ehemalige Auto von Steve Jobs für 329.000 US-Dollar verkauft, das entsprach damals umgerechnet 278.340 Euro. Auf bringatrailer.com hatte ein schwarzes Exemplar mit 34 Meilen (54 km) am 10.2.2022 einen Verkaufspreis von 478.000 US-Dollar erzielt – zum damaligen Kurs waren das umgerechnet 404.962 Euro.

Alpina Roadster V8 Die Vorlage für den Z8 lieferte der BMW 507 aus den Fünfzigerjahren, die Basis ein 230 Kilogramm schwerer Rahmen aus Aluminium-Profilen. Die Hinterachse stammt ebenso wie die Bremsanlage aus dem BMW 7er E38, der V8-Motor aus dem BMW E39 M5. Wie im M5 ist der S62-V8 mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert. Eine Automatik, die Kraft und Drehzahl des Motors dauerhaft überträgt und verträgt, gab es damals nicht. Vom Serienanlauf 1999 bis 2002 gab es den Z8 ausschließlich mit Schaltgetriebe.

Alpina lieferte ab 2002 den 4,8-Liter-V8 des Typs F5 nach München. Der Motor hat mit 381 PS etwas weniger Leistung als der S62, aber 520 statt 500 Newtonmeter und ein niedrigeres Drehzahlniveau: Seine Höchstleistung erreicht der Alpina-Motor bei 5.800 statt 6.600/min. Die Fünfstufen-Automatik von ZF kann der Fahrer bei Bedarf mit Drucktasten an den Lenkradtasten schalten. Ein aufgesetztes Display zeigt die eingelegte Fahrstufe an. Blau hinterlegte Instrumente und eine Plakette zwischen den Sitzen sind innen die deutlichsten Unterschiede zum BMW Z8. Außen machen die feingliedrigen Alpina-20-Zoll-Räder den Unterschied. Der BMW Z8 war eines der ersten Serienautos mit Runflat-Reifen von Bridgestone, der Alpina rollt ab Werk auf Michelin und hat ein Reifenkit an Bord.

BMW Z8 und Alpina V8 im Vergleich Die Fahrleistungen unterscheiden sich leicht: Der BMW beschleunigt in 4,7 Sekunden von null auf 100 km/h und ist bei 250 km/h abgeregelt. Der Alpina benötigt 5,3 Sekunden für den Standardsprint, er ist bei 260 km/h abgeregelt. Den Kilometer mit stehendem Start schafft der Alpina Roadster laut Werksangabe in 23,4 Sekunden und der BMW in 24,3 Sekunden – ein marginaler Unterschied. Die Werksangabe für den Verbrauch liegt beim Alpina etwas niedriger: 13,2 statt 14,5 Liter. Der Alpina ist deutlich seltener als der BMW: 555 Exemplare wurden gebaut, 450 davon gingen in die USA. Die Europa-Version des Alpina-V8 ist mit 105 Exemplaren sehr selten.