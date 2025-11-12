Jaguar XJC V12 aus Harry’s Garage verkauft

Der Jaguar XJC V12 Coupé aus der Sammlung von Harry Metcalfe, Gründer des EVO-Magazins und Moderator von "Harry’s Garage", erzielte bei einer Auktion 157.500 Pfund (ca. 179.000 Euro). Dieses 1978 gebaute Einzelstück bietet die seltene Kombination eines 12-Zylindermotors mit einem Schaltgetriebe – und ist außerdem durch mehrere Youtube-Videos bekannt geworden.

Ein Coupé voller Eleganz und Seltenheit

Der Jaguar XJC, die zweitürige Coupé-Variante des XJ , ist bekannt für seine fließenden Linien und die sportliche Eleganz. Gut erhaltene Exemplare sind rar, was sie bei Sammlern besonders begehrt macht. Dieses Exemplar aus April 1978 übertrifft diese Seltenheit: Harry Metcalfe erwarb es 2014 als Langzeitprojekt und dokumentierte die Restaurierung in mehreren Folgen seines YouTube-Kanals "Harry’s Garage", die zusammen fast sechs Millionen Aufrufe erzielten.

Herausragende Technik und Performance

Der V12-Motor wurde von Tom Lenthal überarbeitet, um sowohl Zuverlässigkeit als auch optimale Leistungsentfaltung zu gewährleisten. XJ Restoration kümmerte sich um das Fahrwerk, während Painting Classic Cars das Coupé in Aston Martin DBS "Minotaur Green" lackierte. Ergänzt wird die Technik durch eine Umrüstung auf ein Fünfgang-Schaltgetriebe, das die Kraft des V12 vollständig nutzbar macht.

Über 100.000 Pfund (113.500 Euro) flossen in die Restaurierung, detailliert dokumentiert in Rechnungen und Korrespondenz mit Vorbesitzern. Die Transformation des Fahrzeugs ist in "Harry’s Garage" umfassend zu sehen. Das Ergebnis: ein XJC, der laut Metcalfe optisch und fahrdynamisch auf höchstem Niveau überzeugt, mit einem unvergleichlichen Klangbild des V12.

Provenienz, Originalität und Sammlerwert