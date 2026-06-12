Klassikwelt Bodensee 2026: 7 Oldtimer für rund 10.000 Euro

Die Klassikwelt Bodensee lockt vom 12. bis 14. Juni 2026 Oldtimer-Fans nach Friedrichshafen. Rund 800 Aussteller, Clubs und Teilnehmer verteilen sich auf zwölf Messehallen, hinzu kommen Vintage Demo Racing, Airshow und zahlreiche Sonderschauen. Mit mehr als 40.000 Besuchern gehört die Veranstaltung zu den wichtigsten Treffpunkten für Liebhaber klassischer Mobilität im deutschsprachigen Raum.

Neben seltenen Sammlerfahrzeugen und hochpreisigen Klassikern gehört auch der Fahrzeugmarkt zu den Höhepunkten der Messe. Zwischen Porsche, Mercedes oder Jaguar finden sich immer wieder bezahlbare Old- und Youngtimer, die den Einstieg ins Hobby erleichtern.

Wir haben uns auf dem Fahrzeugmarkt umgesehen und sieben Fahrzeuge entdeckt, die für rund 10.000 Euro angeboten werden. Die Auswahl reicht vom Fiat 1100 aus den frühen Sechzigerjahren über einen Opel Kadett B bis hin zum 250 PS starken Volvo V70 R FWD. Die sieben Fahrzeuge decken mehr als vier Jahrzehnte Automobilgeschichte ab und zeigen die Vielfältigkeit des Fahrzeugmarkts.

Opel Kadett B (1967) Mit 5.800 Euro ist der Opel Kadett B das günstigste Fahrzeug unserer Auswahl. Die Baureihe wurde von 1965 bis 1973 gebaut und gehört zu den Mittelklassefahrzeugen. Opel setzt auf Vierzylindermotoren mit 1,1 bis 1,9 Liter Hubraum und Heckantrieb. Die Leistung reicht vom einfachen 1,1-Liter mit 45 PS über den 1100 S mit 55 PS bis zum Rallye-Kadett 1900 S mit 90 PS.

Technisch blieb der Kadett bewusst einfach: Frontmotor, Hinterradantrieb, robuste Vierzylinder und eine überschaubare Konstruktion machten ihn damals zum praktischen Alltagsauto – und heute zu einem vergleichsweise unkomplizierten Einstieg in die Oldtimer-Welt. Das in Friedrichshafen angebotene Exemplar stammt aus dem Jahr 1967 und kostet 5.800 Euro.

Fiat 1100 (1962) Der Fiat 1100 gehört in Italien zu den wichtigsten Familienautos der Nachkriegszeit und wird über mehrere Generationen bis 1970 gebaut. Teilweise entsteht die Baureihe auch in Deutschland als NSU-Fiat Neckar. Mit seiner modernen selbsttragenden Karosserie und der Einzelradaufhängung an der Vorderachse ist der 1100 für seine Zeit technisch durchaus fortschrittlich.

Das auf der Klassikwelt Bodensee angebotene Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1962. Sein 1.089 Kubikzentimeter großer Vierzylinder leistet 55 PS, der Kilometerstand wird mit 110.000 Kilometern angegeben. Für den italienischen Klassiker werden 8.000 Euro aufgerufen.

Rover Mini Cooper 35 (1994) Der klassische Mini zählt zu den bekanntesten Kleinwagen der Automobilgeschichte. Seit seiner Vorstellung 1959 entwickelt sich der kompakte Brite zur Ikone und feiert als Mini Cooper zahlreiche Erfolge im Motorsport, darunter mehrere Siege bei der Rallye Monte Carlo. Bis zum Produktionsende im Jahr 2000 bleibt das Grundkonzept nahezu unverändert.

Das auf der Klassikwelt Bodensee angebotene Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1994 und ist das Sondermodell Mini Cooper 35, das Rover zum 35. Geburtstag des Mini auflegte. Angetrieben wird der britische Klassiker von einem 1,3-Liter-Vierzylinder mit 63 PS. Für den Jubiläums-Mini werden in Friedrichshafen 8.100 Euro aufgerufen.

Volvo V70 R FWD (1997) Mit dem V70 R bietet Volvo Ende der 1990er-Jahre eine besonders sportliche Variante seines Mittelklassekombis an. Das Spitzenmodell der Baureihe kombiniert die für Volvo typische Alltagstauglichkeit mit leistungsstarker Technik. Charakteristisch für den V70 R sind vorwiegend der aufgeladene Fünfzylinder-Motor und die für die R-Modelle typische Verbindung aus Komfort und Fahrleistungen.

Das zum Verkauf stehende Exemplar ist 1997 gebaut und leistet 250 PS. Außerdem ist der schwedische Hochleistungskombi mit einem Handschaltgetriebe ausgestattet. Allerdings hat der Schwede bereits viel erlebt und eine Laufleistung von 318.000 Kilometern. Der Verkäufer möchte noch 9.000 Euro haben.

BMW 318i Cabrio (1992) Das BMW 3er Cabrio der Baureihe E30 gehört heute zu den gefragtesten Youngtimern der Münchner Marke. Die zweite Generation ist von 1982 bis 1994 auf dem Markt und gilt mit ihrer klaren Formensprache und dem klassischen Hinterradantrieb für viele Fans als einer der letzten ursprünglich gezeichneten BMW. Das werksseitige Cabrio ergänzte die Baureihe ab 1986 und entwickelte sich schnell zu einem beliebten Freizeitfahrzeug.

Das Exemplar auf dem Fahrzeugmarkt in Blaumetallic ist ein 318i Cabrio von 1992. Der offene Viersitzer wird für 9.999 Euro angeboten. Der Vierzylinder bringt es auf 113 PS. Allerdings steht der Kilometerzähler hier auich schon bei 303.000 Kilometern. Laut Anzeigenbeschreibung soll die Technik aber einwandfrei sein.

Opel Monza GSE (1986) Mit dem Monza bot Opel in den späten 1970er- und 1980er-Jahren ein großes Coupé der Oberklasse an. Das gemeinsam mit dem Senator entwickelte Modell war das sportliche Aushängeschild der Marke und wurde vor allem mit den Sechszylindermotoren zum beliebten Langstreckenfahrzeug. In der GSE-Version erhielt der Monza unter anderem ein sportlicher abgestimmtes Fahrwerk und die markante digitale Instrumentenanzeige.

Dieser GSE läuft 1986 vom Band. Angetrieben wird das Coupé von einem 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit laut der Anzeige 156-165 PS. Offiziell hat der Monza GSE 180 PS. Der aktuelle Besitzer möchte 10.300 Euro dafür haben. Nachdem der Monza lange ein Schattendasein geführt hat, gehören gut erhaltene Exemplare heute zu den gefragten Oldtimern der Marke.

Mercedes-Benz CL 500 (2007) Mit der Baureihe C 216 setzt Mercedes-Benz ab 2006 die Tradition seiner großen Luxus-Coupés fort. Das Modell basiert technisch auf der damaligen S-Klasse und gehört mit einem Neupreis von deutlich über 100.000 Euro zu den exklusiven Fahrzeugen der Marke. Insgesamt entstanden bis 2013 lediglich rund 32.000 Exemplare.

Das in Friedrichshafen angebotene Coupé stammt aus dem Jahr 2007 und soll 10.999 Euro kosten. Unter der langen Motorhaube arbeitet ein 5,5 Liter großer V8-Motor mit 387 PS. Der Tacho zeigt 307.000 Kilometer Laufleistung.