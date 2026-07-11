Offener Klassiker mit Charakter: Alfa Romeo Spider 2.0 im Test

Die Nacht tief, der sternhelle Himmel klar, die Straße weit, so braust du durch ein Diorama aus Erinnerungen und Träumen. Beide gehören nur dir, deine Erinnerungen sind immer wahr, deine Träume immer so wertvoll, dass du sie im Kreise deiner Gedanken und deiner Fantasie zu Geschichten verblenden kannst. Sie erzählen von sonnendurchfluteten Reisen im Spider, führen dich an neue Orte der Sehnsucht und der alten Erkenntnis: wie leicht das Leben ist, gelingt es dir, dich auf das Unnötigste zu beschränken.