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Fahrberichte

Offener Klassiker mit Charakter: Alfa Romeo Spider 2.0 im Test

Alfa Romeo Spider 2.0 im Test
Offener Klassiker mit Charakter

Nun, da er durch den 60. heiteren Sommer eines ewigen Frühlings fährt (doch, bei ihm geht das), richten wir für den Alfa Spider einen Geburtstagstest aus. Verehrte Damen und Herren, bejubeln wir nun zusammen den Spider als "den Alten im Test".

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.07.2026
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Offener Klassiker mit Charakter
Foto: Hans-Dieter Seufert

Die Nacht tief, der sternhelle Himmel klar, die Straße weit, so braust du durch ein Diorama aus Erinnerungen und Träumen. Beide gehören nur dir, deine Erinnerungen sind immer wahr, deine Träume immer so wertvoll, dass du sie im Kreise deiner Gedanken und deiner Fantasie zu Geschichten verblenden kannst. Sie erzählen von sonnendurchfluteten Reisen im Spider, führen dich an neue Orte der Sehnsucht und der alten Erkenntnis: wie leicht das Leben ist, gelingt es dir, dich auf das Unnötigste zu beschränken.

Der Start in der Tiefgarage

Natürlich beginnt auch heute alles im aufflackernden Neonlicht der Tiefgarage. Die Kontur eines Skoda Enyaq überschattet den Alfa Spider, doch der Glanz seines Rosso Uni glimmt selbst im Zwielicht. Den dürren Schlüssel ...

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