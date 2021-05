„Heritage Parts“ von Stellantis und Mopar Neue Ersatzteile für Delta Integrale und Co.

17/26 Von einem geregelten Dreiwege-Kat profitierte die letzte Ausbaustufe des Integrale im Jahre 1993 als Evo 2. So konnte man auch hierzulande in den reuelosen Genuss des 215 PS starken Boliden kommen. Da die H-Zulassung noch nicht in Sicht ist, locken Evo 2 mit grüner Plakette.