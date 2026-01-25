Oldtimer-Karosserien bei Alibaba: China-Ersatzteile aus dem Internet

Das Verkaufsportal Alibaba, ein chinesischer Rivale von Ebay und Amazon, ist eine Fundgrube. Erst kürzlich sind die Kollegen der britischen Auto Express darauf gestoßen, dass dort komplette Karosserien klassischer Automobile zum Verkauf stehen – nagelneu und frisch gepresst von einem chinesischen Anbieter. Rund 7.000 Euro kostet dort die komplette Karosserie eines Land Rover Defender 90 Station Wagon. Der Anbieter, die Jiangsu Juncheng Vehicle Industry C. Ltd., wirbt mit ordentlicher Kundenzufriedenheit und großer Erfahrung im Pressen von Karosserieblechen.

Karosserien für Defender, 240Z und Toyota Corolla Karosserien für japanische Modelle wie etwa einen Datsun 240Z oder einen Toyota Corolla gibt es dort ebenfalls. Wer mehr als zehn Karosserien bestellt, bekommt Mengenrabatt. Die Lieferkosten pro Karosserie liegen bei rund 878 Euro, die Lieferzeit per Schiff und Lkw über den Logistikkonzern Maersk beträgt circa 37 bis 44 Tage, informiert die Seite.

Nun gibt es natürlich ein paar Punkte zu beachten: Die Karosserien haben keine Fahrgestellnummer. Ob sie in Europa zulässig sind, ist ungeklärt. Eine Zulassung könnte also schwierig werden. Ob die Karosserien dieselbe Passgenauigkeit, Stabilität und Sicherheit aufweisen wie das Original, steht nirgends. Land Rover äußerte sich auf Nachfrage zu dem Angebot so: "JLR nimmt den Schutz und die Durchsetzung seiner geistigen Eigentumsrechte ernst, äußert sich jedoch nicht zu konkreten Fällen."