Oldtimer-Messen 2022 Bremen Classic Motorshow abgesagt

Nachdem die Bremen Classic Motorshow in diesem Jahr pandemiebedingt online stattgefunden hat, sollte die Messe 2022 in Präsenz starten. Doch nun ist Sie doch abgesagt.

2021 sind praktisch alle größeren Oldtimer-Messen ausgefallen: Die Veranstalter von Rétromobile, Retro Classics und Techno Classica verschoben die Termine auf 2022. Auch die Herbst-Veterama in Mannheim konnte nicht stattfinden. Schon im Vorjahr war die Techno Classica abgesagt worden. Nun ist mit der Bremen Classic Motorshow die erste Oldtimer-Messe des Jahres 2022 abgesagt. Im kommenden Februar sollte die Veranstaltung im hohen Norden das Klassikerjahr eröffnen. Daraus wird nun nichts. Dabei hatte "das Veranstaltungsteam für das große Wiedersehen getüftelt und geplant." Im kommenden Jahr wird die Klassiker-Messe 20 Jahre alt.

Bremen Classic Motorshow abgesagt

"Wir haben zwei Jahre darauf hingearbeitet, tolles Feedback von Besuchern und Ausstellern bekommen – und jetzt ist wieder alles vergebens. Da kann man sich vielleicht vorstellen, wie es uns geht", sagt Projektleiter Frank Ruge. Hans Peter Schneider, Geschäftsführer der M3B GmbH, zu der auch die Marke MESSE BREMEN gehört, ergänzt: "Die Planungsunsicherheit und die immer umfangreicheren Auflagen aufgrund der sich weiter zuspitzenden pandemischen Lage zwingen uns zu dieser Entscheidung. Wir bedauern das sehr, zumal wir durchweg positive Rückmeldungen von unseren nationalen sowie internationalen Austellern verzeichnen konnten und einen ausgezeichneten Buchungsstand hatten. Auch wenn wir unter den gegebenen Umständen noch dürften: Die Gesundheit und Sicherheit aller stehen an erster Stelle."

Die Bremen Classic Motorshow 2021 hatten die Veranstalter ins Internet verlegt. Während eines Livestreams am 6. Februar stellten Moderatoren ganz unterschiedliche Autos aus diversen Jahrzehnten vor. Mit Erfolg: "13.323 Interessierte haben den fünfstündigen Live-Stream verfolgt", erklärt die Messe Bremen. Der parallel laufende Online-Marktplatz mit 1.620 Inseraten hatte nach Veranstalterangaben 5.250 Besucher. Zur Präsenzmesse im Februar 2020 kamen 45.582 Besucher.

Rétromobile: 2.-6. Februar 2022

Erste Messe der Klassiker-Saison ist traditionell die Rétromobile in Paris. Die 46. Ausgabe findet vom 2. bis 6. Februar 2022 in den Hallen von Porte de Versailles statt. Am 4. Februar versteigert Artcurial im Rahmen der Messe Oldtimer und Youngtimer. Rétromobile-Direktor Jean-Sébastian Guichaoua kündigt eine "außergewöhnliche automobile Veranstaltung an, die weiterhin Jung und Alt gleichermaßen inspiriert". Über 1.000 Fahrzeuge, 620 Aussteller und 120 Clubs machen die Rétromobile zu einer der größten Oldtimermessen Europas.

Retro Classics Stuttgart: 17.-20. März 2022

Die Retro Classics soll vom 17. bis 20. März 2022 stattfinden. Für 2021 war erst der Termin von Anfang März in den Juni verlegt und dann Ende März kurzfristig abgesagt worden. Die Veranstalter hatten die Absage mit "strengen Regularien hinsichtlich des Besuchereinlasses pro Tag" begründet. Ein weiterer Grund für die Entscheidung sei gewesen, dass die Genehmigung von dem Inzidenzwert 14 Tage vor der Messe abhängig gewesen sei.

Techno Classica: 23.-27. März 2022

Der Termin für die Techno Classica liegt nur wenige Tage nach der Retro Classics: Die traditionelle Oldtimer-Messe in Essen findet vom 23. bis 27. März 2022 statt.

Motorworld Classics Bodensee: 6.-8. Mai 2022

Die Messe Friedrichshafen hat den Termin für die Motorworld Classics Bodensee angekündigt: Vom 6. bis 8. Mai bieten Händler klasssiche Automobile, Zubehör und Teile an. Aussteller, Clubs und Händler können sich bis Ende Januar 2022 anmelden.

Fazit

Unter welchen Rahmenbedingungen und Auflagen Messen 2022 stattfinden, kann sich erfahrungsgemäß bis zum Messetermin ändern. Zumindest die Termine stehen jedoch fest und lassen hoffen, dass 2022 mehr Veranstaltungen mit alten Autos stattfinden können als in diesem Jahr; vor allem Messen, die später im Jahr stattfinden als die jetzt abgesagte Bremen Classic, sollten realistische Chancen haben.