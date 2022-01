Porsche 911 3.0 SC Heigo Gruppe 4 (1980) Dieser 911 war Vorbild für Röhrls Rallye-Porsche

Der britische Händler Girardo & Co. hatte ihn schon im vorigen Jahr angekündigt, nun steht der Heigo-Porsche zum Verkauf. Das Rallyeauto hatte der damals 24-jährige Porsche-Mitarbeiter Dieter Röscheisen privat auf Basis eines 1979er 911 SC aus Werksbeständen aufgebaut. Die Lackierung mit Grandprix Weiß oben und Petrolblau Metallic unten gestaltete Porsche-Designer Ginger Arnold Ostle. Dazu kamen rote Streifen und Schriftzüge des Sponsors: Heigo, ein Hersteller von Überrollkäfigen und -bügeln aus Kist bei Würzburg, unterstützte Aufbau und Einsatz des Autos für eine Saison.

Erfolgreiches Rallyeauto

Tom Shaxson/Girardo Der Heigo-911 wurde wieder so lackiert, wie er 1980 bei Rallyes eingesetzt wurde.

Mit Hilfe einiger Porsche-Kollegen entstand in einer Garage in Hochdorf im Kreis Esslingen ein 270 PS starkes Wettbewerbsauto, das Röscheisen mit den Beifahrern Klaus Hesse und Rudi Rieger im Jahr 1980 während elf deutschen Rallye-Läufen fuhr. Mit guten Ergebnissen: Das Team erreichte drei erste Plätze, zwei zweite Plätze und einen dritten Platz. Am Ende der Saison verkaufte Röscheisen das Auto an einen Briten: Christopher Wathen behielt den Porsche 20 Jahre lang und fuhr damit einige regionale britische Rallyes.

Kennengelernt hatten sich die beiden auf der Weltmeisterparty zu Ehren von Walter Röhrl. Dem half Röscheisen wiederum, als der Rallye-Weltmeister nach dem plötzlichen Rückzug von Mercedes in der Saison 1981 ohne Auto dastand: Röscheisen baute für Röhrl einen Gruppe-4-911 auf. Der Heigo-Porsche gilt außerdem als Vorbild für jenen Werks-911, mit dem Röhrl und sein Beifahrer Christian Geistdörfer im Oktober 1981 die San-Remo-Rallye fuhren. Trotz gebrochener Antriebswelle bezeichnete Röhrl diesen 911 später als seinen "besten Rallye-Porsche".

Kein Wunder: Bei ihrer einzigen WM-Rallye dieser Saison fuhren Röhrl/Geistdörfer auf Siegkurs. Zwar lagen sie nach der Schotteretappe hinter dem Audi Quattro der Führenden Michele Mouton und Fabrizia Pons zurück. Aber auf den folgenden Asphaltprüfungen hätte das Porsche-Team den Rückstand aufholen können. Röhrl/Geistdörfer waren bis zum Ausfall bereits schneller als im eigenen Marschplan vorher berechnet.

Zurück zu Röscheisens Auto: Das erlebte während britischer Rallyes einige Unfälle, irgendwann verlor sich die Spur. Bis der Brite Stephen "Steve" Davis in Sheffield einen reichlich patinierten 911 kauft. Der Porsche ist schmutzig und in Rothmans-Farben lackiert. Recherchen führen zu Walter Röhrl, der Davis Röscheisens Nummer gibt. Der Vergleich mit alten Fotos und Details am Auto belegen: Das ist Röscheisens ehemaliges Auto. Davis beschließt, es so wieder so aufbauen zu lassen, wie es 1980 in der Deutschen Rallye Meisterschaft fuhr.

Zuletzt bekam der neu aufgebaute und lackierte Porsche einen großen Service, eine neue Kupplung und frische Michelin TB 15. Preis auf Anfrage.

Fazit

Seine Geschichte als ehemaliges Rallyeauto macht diesen Porsche 911 ziemlich einzigartig. Allerdings gehört zur Geschichte dieses 911 auch, dass er so einiges erlebt hat.