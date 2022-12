Porsche 911 Turbo S 3.6 X88 Package von 1994 1-Million-Dollar-Porsche - 964 mit 381 PS

Exakt 1,265 Millionen US-Dollar (1,2 Millionen Euro) kostete ein Porsche 911 Turbo, der Anfang Dezember auf der Auktionsplattform bringatrailer.com versteigert wurde. Laut Beschreibung des Händlers handelt es sich um einen von 17 Turbo S 3.6 "Package", der mit einigen speziellen Ausstattungsmerkmalen nach Nordamerika verkauft wurde.

X88: 3,6-Liter-Boxer mit 381 PS

Der 911 Turbo der Baureihe 964 ist mit einigen Kürzeln aus der Exclusive-Abteilung ausgestattet: X88 für die Leistungssteigerung zum Beispiel. Modifizierte Zylinderköpfe und Nockenwellen, ein größerer Turbolader und mehrere Detailänderungen steigern die Leistung auf 381 PS. Getriebe und Kupplung sind an die Mehrleistung von 21 PS angepasst; ein Sperrdifferenzial hilft, die Leistung auf die Straße zu bringen. Vom 3,6-Liter-Boxermotor mit dem Kürzel M64/50 ist beim Öffnen der mit einem riesigen Flügel versehenen Motorklappe wenig zu sehen: Ladeluftkühler, Gebläserad und Klimakompressor versperren den Blick auf den Sechszylinder. Von außen ist ein X88-Turbo an vier Endrohren zu erkennen.

Der "Package"-Turbo hat seitliche Lufteinlässe (X99) sowie Front- (X92) und Heckspoiler (X93) aus dem Exclusive-Programm. Dreiteilige 18-Zoll-Cup-Räder von Speedline komplettieren den Auftritt. Der angebotene 964 ist schwarz lackiert, hat schwarze Ledersitze mit elektrischer Einstellung sowie Schiebedach und CD-Wechsler.

Das nun verkaufte Auto hatte RM Sotheby’s am 27. Oktober 2018 bei einer Auktion in Atlanta/Georgia angeboten. Der Schätzpreis lag bei 775.000 bis 950.000 US-Dollar, ein Verkauf kam nicht zustande. Neu hatte das Auto 126.360 Dollar gekostet.

Leichtbau, Flachschnauze, Package

Nachdem Porsche 1988 das ehrgeizige Projekt 965 als 959-Nachfolger gestoppt hatte, fehlte ein Topmodell für den frischen 964. Zunächst übernahm deshalb der 3,3-Liter-Turbomotor aus dem Vorgängermodell diesen Part. Erst 1993 folgte eine weiterentwickelte Version mit 3,6 Liter Hubraum und 360 PS. Dazu kamen diverse Sonderserien, von denen drei besonders bemerkenswert sind.

911 Turbo S Leichtbau

Im Modelljahr 1993, also nach den Werksferien 1992, baute Porsche Exclusive das Sondermodell Turbo S Leichtbau, das mit 381 PS Leistung und 1.290 Kilogramm Leergewicht der wildeste aller 964 war. Ähnliche Maßnahmen wie beim Carrera RS senkten das Gewicht um 180 Kilogramm: Klimaanlage, Servolenkung, Rücksitze, Lärmdämmung flogen raus. Die Scheiben wurden durch dünneres Glas ersetzt, Hauben und Türen bestanden aus GFK.

Der Preis lag bei 295.000 Mark. Das waren rund 90.000 Mark mehr, als für einen 911 Turbo fällig waren. Dafür gab es einen Elfer, der in 4,7 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigte und 290 km/h Spitze erreichte. Zuletzt lagen die Preise für Leichtbau-Turbos bei Auktionen zwischen 1,1 und 1,3 Millionen Dollar, umgerechnet rund 1,0 bis 1,2 Millionen Euro.

Flachbau: X83, X84, X85

Für Japan, USA und den Rest der Welt baute Porsche den 964 Turbo mit stärkerem Motor und flacher Schnauze als Sonderserie. Die zehn Rechtslenker für Japan hatten Klappscheinwerfer im Stil des 930 Flachschnauzers und das Kürzel X83. Weitere zwölf Rechtslenker und 15 Linkslenker für den Rest der Welt haben Scheinwerfer im 968-Stil und das Kürzel X84. Für die USA waren 39 Linkslenker mit 968-Scheinwerfern und dem Kürzel X85 bestimmt. Zuletzt wurde eine "Slantnose" für 654.000 Dollar verkauft.

Package: 17 Turbo S für die USA

Insgesamt baute Porsche zwischen 51 und 55 Turbo S mit Werksleistungssteigerung (WLS) auf 381 PS. Von diesen gingen 17 Exemplare in die USA, die dort als "Package" bezeichnet werden. Sie haben das Kürzel X85 in der Ausstattungsliste, Luftlöcher in den Seitenteilen hinter den Türen, 18-Zoll-Speedline-Aluräder wie der Leichtbau-Turbo sowie vergrößerte Front- und Heckspoiler.

Fazit

Auf bringatrailer.com wurde ein Porsche 911 Turbo S 3.6 versteigert, von dem es nur 17 Stück für die USA gab. Die geringe Stückzahl und die niedrige Laufleistung von umgerechnet etwas mehr als 10.000 Kilometern haben wohl den Ausschlag für den hohen Preis gegeben: Umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro brachte der 381 PS starke Heckmotor-Sportwagen ein. Er gehört damit zu den teuersten bisher öffentlich versteigerten Porsche 964. Ähnlich teurer sind in der Regel sonst Restomods von Singer.