Porsche 959 Paris-Dakar von 1986 Ickx lässt Dakar-Porsche wieder fliegen

Nach jahrelangem Stillstand hat Porsche den 959 von der Rallye Paris-Dakar 1986 wieder in Betrieb genommen. Jacky Ickx fuhr sein ehemaliges Einsatzauto beim erneuten Rollout.

Jacky Ickx, der Zweitplatzierte der Rallye Paris-Dakar 1986, fuhr beim ersten Rollout seinen ehemaligen Dienstwagen. In einem schwäbischen Steinbruch kommen Erinnerungen an die 14.000 Kilometer lange Rallye zurück: "Jeder wollte das Auto damals auf der Straße fahren. Und dann entscheidet Porsche sich dazu, den 959 für eine Rallye in die Wüste zu schicken. Es ist fantastisch, dass ich Teil dieser Geschichte sein darf", sagt der belgische Rallyefahrer.

Jacky Ickx: Sieger bei Le Mans und Paris-Dakar

Ickx kennt die Wüstenrallye: Er hat sie 1983 mit einem Mercedes 280 GE gewonnen und ist 1985 mit einem Porsche 959 ausgefallen. Sechsmal gewann der in Brüssel geborene Rennfahrer das 24h-Rennen in Le Mans; zwischen 1976 und 1982 viermal mit Porsche. Seine Formel-1-Karriere lag da schon hinter ihm: Von 1968 bis 1973 startet er für Ferrari, Brabham und Lotus, gewinnt acht Grand-Prix-Läufe.

Porsche bei der Paris-Dakar: Sieg und Niederlage

Porsche schickt mit dem 1945 geborenen Rennfahrer einen motorsportlich Mehrfachbegabten auf die 14.000 Kilometer von Paris nach Dakar. Nach der Pleite im Vorjahr musste sich die Mannschaft erst wieder motivieren. Der damalige Rennleiter Peter Falk erinnert sich an das Auf und Ab der Dakar-Teilnahmen nach dem Sieg mit dem 953 im Jahr 1984: "Und dann sagte Herr Bott: ‚Wir müssen ein zweites Mal antreten, einmal genügt nicht.‘ Im Jahr 1985 sind wir dann mit allen drei Autos ausgefallen. Das war niederschmetternd. Danach sagten wir uns, dass wir abermals antreten müssen. Obwohl wir alle ein wenig die Schnauze voll hatten, nachdem wir alles verloren hatten. Und 1986 hat es wieder geklappt. Alle drei Autos angekommen und ein Doppelsieg."

Alle drei Einsatzautos von 1986 hat Porsche heute noch. "Das Siegerfahrzeug bleibt unangetastet, das halten wir sozusagen in einer Zeitkapsel fest und lassen die Spuren der Rallye so lange wie möglich an ihm haften", erklärt Kuno Werner, Leiter der Museumswerkstatt. Das dritte Auto, als Servicewagen mit dem schnellen Ingenieur Roland Kussmaul und Wolf-Hendrik Unger besetzt, kam damals auf den sechsten Platz.

Der Dakar-Porsche von 1986: möglichst original

Bis zu 210 km/h erreicht der 400 PS starke Porsche im Gelände. Der Sechszylinder-Boxermotor im Heck mit Register-Turboaufladung und Luft-Wasserkühlung entspricht schon weitgehend dem serienmäßigen 959. Karosserieteile aus Kevlar, Löcher in nicht tragenden Metallteilen und Verzicht auf für den Rallyeeinsatz Unnötiges senkt das Leergewicht auf 1.260 Kilogramm.

Alle drei Autos waren mit doppelten Stoßdämpfern und geländetauglichen Reifen ausgerüstet. Ein Unterfahrschutz deckt den Unterboden ab, die Motorsteuergeräte sind nah am Dach platziert, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen, die bei Wasserdurchfahrten eindringen könnte. Eine gute Idee, wie sich 36 Jahre später herausstellen wird: "Wir sehen heute anhand schlammähnlicher Verschmutzungen, dass der 959 Paris-Dakar Flüsse durchquert hat und dass Wasser im Innenraum stand", erklärt Kuno Werner, Leiter der Museumswerkstatt.

Bei der Wiederinbetriebnahme sollte die originale Optik erhalten bleiben. Karosserie und Technik waren noch nie getrennt; bei der Zerlegung rieselt Wüstensand aus dem Auto. Beim Zusammenbau bleiben selbst Kabelbinder, wo sie waren. Auch kleine Roststellen, die entstanden sind, weil beim Rallyeeinsatz Kevlar-Karosserieteile am Metall scheuerten, wurden "mehr konserviert als repariert". Werner erklärt den Ansatz so: "Nur wenn wir die Blessuren von damals erhalten, können wir die Geschichte authentisch erzählen und sie bewahren".

Fazit

Der Porsche 959 von der Rallye Paris-Dakar aus dem Jahr 1986 ist ein Stück Motorsportgeschichte, das Porsche mehrere Monate lang wieder ins Leben zurückgeholt hat. Während das damalige Siegerauto als "Zeitkapsel" erhalten bleiben soll, darf die damalige Nummer zwei ab sofort hin und wieder raus. Die nächste Gelegenheit, das Auto zu sehen, wird vom 23. bis 26. Februar im Atrium der Retro Classics in Stuttgart sein. Hoffentlich lässt Porsche das Auto im Jubiläumsjahr bei Veranstaltungen auf die Strecke.