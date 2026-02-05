Solitude Revival fällt 2026 aus: Hoffnung auf einen neuen Termin 2027

Nachdem das Solitude Revival von Juni auf September verlegt werden sollte, fällt es nun 2026 komplett aus. "Leider war es trotz intensiver Bemühungen nicht möglich, einen für alle Parteien geeigneten Termin zu finden", teilten die Organisatoren am 3. Februar 2026 mit. Der Solitude Revival e.V. gibt jedoch nicht auf, sondern sucht einen neuen Termin für 2027. Der wird voraussichtlich im Spätsommer liegen. In der zweiten Jahreshälfte 2026 soll der neue Termin feststehen und veröffentlicht werden. Nennungen sollen ab Jahresende 2026 online möglich sein.

Unterstützung in schwierigem Umfeld Bis dahin bereitet sich der Verein auf die nächste Ausgabe vor. Partner, Sponsoren und die Städte sowie Gemeinden, auf deren Gemarkung die Veranstaltung stattfindet, müssen eingebunden werden und ihre Zustimmung geben. Der Verein ist sicher, dass sich der Aufwand lohnt: "Gerade in herausfordernden Zeiten sehnen sich die Menschen danach, in Erinnerungen zu schwelgen, ihren Lieblingsfahrzeugen von anno dazumal zuzujubeln (oder mit ihnen teilzunehmen) und den Alltag für ein paar Stunden zu vergessen."

Laut einem Bericht der Stuttgart Zeitung spielen auch finanzielle Aspekte eine Rolle: "Das Umfeld für Veranstaltungen ist in diesem Jahr besonders schwierig", heißt es. Auch der Verein, dessen "Mitglieder viel Zeit und Energie investieren", müsse "Kosten einsparen, um das langfristige Bestehen des Revivals zu sichern". Hinzu komme, "dass die bisherige Unterstützung durch den Landkreis und die Stadt mit hoher Wahrscheinlichkeit wegfallen wird'." Auch deshalb appelliert der Verein an mögliche Unterstützer: "Ob Helfer, regionaler Betrieb, Solitude-Fan, Oldtimer-Enthusiast oder Renn-OK-Profi – jeder und jede, der/die irgendwie dabei sein kann und mithelfen möchte, ist herzlich aufgefordert, sich zu melden."

Oldtimer-Rennen auf ehemaligem Formel-1-Kurs Das Solitude Revival hatte seit 2008 alle zwei Jahre stattgefunden und erinnerte daran, dass im Mahdental früher Formel-1-Rennen gefahren wurden. Bis 1965 war der 11,3 Kilometer lange Kurs zwischen Stuttgart und Leonberg Grand-Prix-Rennstrecke. Zu besten Zeiten erlebten 400.000 Zuschauer die Rennen. Den Streckenrekord fuhr 1963 Jim Clark im Lotus mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 179,4 km/h.

Die Oldtimer-Veranstaltung lockte 2024 laut Veranstalter 10.000 Zuschauer an – trotz eines Wolkenbruchs. Regelmäßig pilgerten Enthusiasten zum Solitude Revival, um die automobilen Helden von damals auf der Strecke zu sehen oder sogar selbst zu fahren. Traditionell holen Mercedes und Porsche für das Solitude Revival historisches Sportgerät aus ihren Depots. Mit von der Partie waren 2024 unter anderem ein Targa-Florio-Rennwagen von 1924, ein Gruppe-C-Rennwagen und diverse Porsche vom 550 Spyder bis zum 911 GT3. Prominente wie der Tatort-Schauspieler Richy Müller, Porsche-Werksfahrer Marc Lieb oder Mercedes-Mann Karl Wendlinger drehten 2024 Runden auf der Naturrennstrecke.