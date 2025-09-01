60. Jubiläum: Wie der Porsche 911 Targa zu Bügel und Namen kam

Porsche hat seit 1963 mit dem 911 ein neues Modell im Programm und ein Problem: Es gibt kein Cabrio. In den USA, dem wichtigsten Markt für Porsche, steigt das Bedürfnis nach Sicherheit. Ein Verbot offener Autos ist in der Diskussion. Das wäre schlecht für eine Marke, deren Kundschaft Porsche Autos wie den 356 Speedster auf den Leib schneiderte. Eine Lösung muss her. Doch welche?

Warum nicht Targa? Porsche entwickelt ein "Sicherheitscabriolet" mit festem Überrollbügel und löst so zwei Probleme: Der Bügel stabilisiert die Karosserie und schützt bei einem Überschlag. Doch wie soll man das Ding zwischen Coupé und Cabrio nennen? Porsche landet auf der Suche nach Modellbezeichnungen schnell beim Motorsport. Schnell fällt jemandem die Targa Florio ein. Bei diesem Straßenrennen auf Sizilien war Porsche seit den 50er-Jahren immer wieder erfolgreich. Harald Wagner, von 1954 bis 1988 bei Porsche Inland-Verkaufsleiter, stellt die entscheidende Frage: "Warum sagen wir eigentlich nicht nur Targa?" Dass das italienische Wort Targa "Schild" bedeutet, fällt erst später auf, passt aber zum Konzept des Cabriolets mit Sicherheitsbügel. Dieser Bügel ist heute wieder ein typisches Targa-Merkmal.

911 F-Modell: höchster Targa-Anteil Bauzeit: 09/1966 bis 07/1973

25.429 Targa

33 Prozent Targa-Quote Anfangs hat der Targa ein zweiteiliges Verdeck: Der hintere Teil mit dem Heckfenster lässt sich wegklappen und das Dachmittelteil wandert unter die Frontklappe. Zu Beginn gibt es nur den "Softwindow" mit klappbarer Heckscheibe. Ab Spätsommer 1967 können Kunden den Targa mit fest eingebauter und beheizbarer Glasheckscheibe bestellen. Ab 1968 entfällt das "Softwindow" – den Targa mit der markanten Glaskuppel baut Porsche drei 911-Generationen lang bis 1993. Typisch für den Ur-Targa: der Bügel in gebürstetem Edelstahl.

911 G-Modell: höchste Targa-Stückzahl Bauzeit: 09/1973 bis 07/1989

57.371 Targa

29 Prozent Targa-Quote Das ab 1973 gebaute G-Modell mit den typischen Faltenbalg-Stoßfängern ist der Targa-Stückzahlkönig: Fast jedes dritte der 196.397 Exemplare verfügt über das Dach mit dem Bügel und dem herausnehmbaren Mittelteil. Der Bügel ist hier erstmals Schwarz. Es ist auch die erste 911-Generation, die es als Cabrio gibt. Diese offene Variante erscheint jedoch erst 1982, also neun Jahre nach dem Start der Baureihe. Bis 1989 bleibt die G-Serie im Programm, es ist die am längsten gebaute 911-Generation.

964 Targa: Rarität mit Glaskuppel Bauzeit: 10/1989 bis 07/1993

4.863 Targa

7,6 Prozentg Targa-Quote Als Porsche im Herbst 1988 den 964 vorstellt, ist die Silhouette vertraut und die Technik zu 85 Prozent neu. Erstmals hat der 911 Allradantrieb, Servolenkung und ABS. Der luftgekühlte Sechszylinder-Boxermotor im Heck hat 3,6 Liter Hubraum und leistet 250 PS. Ab 1989 steht der Carrera 2 mit Heckantrieb zur Verfügung, Cabrio und Targa kommen dazu. In den ersten drei Generationen baut Porsche insgesamt 87.663 Targa. Den geringsten Anteil steuert der 964 bei.

993 Targa: mit Schiebedach Bauzeit: 11/1995 bis 04/1998

4.585 Targa

6,7 Prozent Targa-Quote Porsche perfektioniert den luftgekühlten 911 weiter: Die Leistung des Boxermotors steigt auf 286 PS, das Schaltgetriebe hat sechs Gänge. Der Targa bekommt ein komplett neues Dach aus Glas: Auf Knopfdruck gleitet der mittlere Teil unter die Heckscheibe. Der letzte luftgekühlte 911 läuft 68.881-mal vom Band. Von 1993 bis 1998 baut Porsche den 993 in zahlreichen Varianten vom Carrera bis zum Turbo S. Der Targa wird nur zweieinhalb Jahre gebaut. Es ist die am wenigsten verbreitete Targa-Generation.

996 Targa: mit Heckklappe Bauzeit: 10/2001 bis 03/2005

5.142 Targa

2,9 Prozent Targa-Quote Auch den ersten wassergekühlten 911 gibt es als Targa. Das Dach öffnet wie beim 993 elektrisch. Erstmals schwingt bei einem 911 die Glas-Heckscheibe auf. Der Targa kommt mit dem Facelift 2001, hat also immer den 320-PS-Motor im Heck. Am Verkaufserfolg des 996 (175.262 Exemplare in acht Jahren) kann der Targa kaum teilhaben, dafür macht ihn die geringe Stückzahl zum künftigen Sammlerstück.

997 Targa: immer mit Allradantrieb Bauzeit: 12/2005 bis 05/2012

8.459 Targa

4 Prozent Targa-Quote Mit einer Aluminiumleiste betont Porsche beim 997 Targa die Dachlinie. Erstmals gibt es den Targa ausschließlich mit Allradantrieb – und zwar als 4 und 4S. Je nach Version und Baujahr leistet der wassergekühlte Sechszylinder-Boxermotor im Targa zwischen 325 und 385 PS. Spezialglas senkt das Gewicht des Dachs um 1,9 Kilogramm – ansonsten entspricht die Konstruktion mit dem elektrisch öffnenden Dach und der Heckklappe dem Vorgängermodell.