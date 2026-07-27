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Oldtimer

Youngtimer-Boom und fallende Preise für Oldtimer: Was sich lohnt, und was nicht

Youngtimer-Boom und fallende Preise für Klassiker
Rekorde & Rabatte am Oldtimer-Markt

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Während Ferrari Enzo & Co. bei Auktionen Rekordsummen erzielen, fallen die Preise für Klassiker der 60er-Jahre. Ist der Markt überhitzt oder nur im Umbruch? Experten analysieren, welche Autos jetzt an Wert verlieren und warum Youngtimer die neuen Stars sind.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.07.2026
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McLaren F1 GTR (1996) Nick Mason
Foto: Alex Penfold/RM Sotheby's

Sind Oldtimer out, wie das Handelsblatt im Juni auf seiner Website schrieb? Ein Händler aus Lastrup fragte im Mai auf Youtube seine Community: "Warum läuft‘s nicht mehr?" Ist der Markt tot? "Das ist Unsinn", sagt Frank Wilke. Der Chef des Preis- und Marktbeobachters ClassicAnalytics unterscheidet zwischen Auktionen und dem Privat- und Händlermarkt.

Rekordpreise bei Auktionen

Bei Versteigerungen erzielen vor allem jüngere Supercars Rekordergebnisse. Das Auktionshaus RM Sotheby’s hat während der Rétromobile in Paris Autos im Rekordwert von 81 Millionen Euro versteigert. Gooding Christie’s verkaufte, ebenfalls während der Rétromobile, Ferrari 288 GTO und FXX zu Höchstpreisen.

Die Supercars aus Maranello eilen von einem Preisrekord zum nächsten. Als ...