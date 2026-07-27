Youngtimer-Boom und fallende Preise für Oldtimer: Was sich lohnt, und was nicht

Sind Oldtimer out, wie das Handelsblatt im Juni auf seiner Website schrieb? Ein Händler aus Lastrup fragte im Mai auf Youtube seine Community: "Warum läuft‘s nicht mehr?" Ist der Markt tot? "Das ist Unsinn", sagt Frank Wilke. Der Chef des Preis- und Marktbeobachters ClassicAnalytics unterscheidet zwischen Auktionen und dem Privat- und Händlermarkt.