Podcast „ams erklärt“ (41) Test: Das perfekte Reisetempo im E-Auto

Podcast

Die Frage nach dem Tempolimit gehört in Deutschland zu einem der am heißesten diskutierten Themen. E-Autofahrer interessiert das aber meistens nicht. Denn bei hoher oder sogar sehr hoher Geschwindigkeit verliert der Stromer oft schneller Reichweite als die Verkehrsschilder am Auto vorbeifliegen. Bleibt aber die Frage: Wo beginnt denn diese hohe Geschwindigkeit und vor allem: Was ist die perfekte Reisegeschwindigkeit?