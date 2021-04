Moove (56) - Dirk Harbecke, RochTech „Wir stehen vor einem Lithium-Engpass für E-Autos“

Lithium ist der zentrale Rohstoff für die Herstellung der Batterien in unseren Elektroautos. Kritiker der E-Mobilität und Umweltorganisationen beäugen seine massenhafte Verwendung gleichermaßen. Wir sprechen mit Dirk Harbecke, dessen Unternehmen im großen Stil fördern will und in Europa weiterverarbeiten will.

Mit Elektroautos selbst hat Dirk Harbecke wenig zu tun. Der Wahlschweizer fährt am liebsten Bahn. Dort kann er arbeiten oder die Reisezeit genießen – und wenn er selbst fahren will, steigt er auf seine BMW F650 GS und reitet auf dem Einzylinder durch die Täler des Schweizer Vallis. Dirk Harbecke ist aber CEO von Rock Tech, einem Lithium-Produzenten – das heißt, sein Unternehmen stellt eine der wichtigsten Ressourcen für die Batterien auch von Elektroautos her.

In dieser Folge von Moove, dem New Mobility Podcast von auto motor und sport, berichtet er, wie vage Ankündigungen bei Rohstoffen ganze Branchen durcheinander wirbeln, warum es gerade für deutsche Unternehmen wichtig ist, sich nicht nur auf australische Lithium-Minen zu verlassen, welche Arten der Lithium-Förderung es gibt und wieso sich immer mehr Autohersteller an Unternehmen beteiligen, die ganz am Anfang in ihrer Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien stehen. Und der deutsche Chef eines kanadischen Unternehmens erklärt, was er von riesigen Lithium-Vorkommen in Thermalwasser tief unter dem Rhein hält.

Außerdem berichtet Dirk Harbecke, wie groß die Preisschwankungen am Lithium-Markt sind, welche Folgen das hat, wo ein realistischer Preis in Zukunft liegt und wieso er für das kommende halbe Jahr einen kaum zu bewältigenden Lithium-Engpass und damit sogar Produktionsstopps in der Autobranche befürchtet.

