Podcast: "Wasserstoff ist der einzige Weg in der Logistik"

Moove (84) Dirk Graszt und Dirk Lehmann, Clean Logistics Brennstoffzellen-Truck mit 22.000 Nm Drehmoment

Dass sich vor allem die Nutzfahrzeugbranche mit der batterieelektrischen Mobilität – im wahrsten Sinne des Wortes – schwer tut, ist hinlänglich bekannt. Die Gäste des Moove Podcast von Clean Logistics setzen deshalb auf eine Wasserstoff-Brennstoffzelle in Kombination mit ausrangierten LKW.

Auch wenn die EU jetzt voll aufs Verbrenner-Verbot setzt, sind nicht alle Betroffenen überzeugt von dieser Entscheidung. Dazu zählen auch Dirk Graszt und Dirk Lehmann vom norddeutschen Start-up Clean Logisitcs. Zusammen mit ihren Kollegen haben die beiden am 23. Juni ihren ersten Brennstoffzellen-LKW an einen Kunden übergeben – und haben noch viel vor. Denn eines ist für die beiden klar: Ohne Wasserstoff geht es in der Logistik nicht.

Wie die beiden an der noch kümmerlichen Wasserstoff-Infrastruktur feilen wollen, warum sie nichts von Batterie-LKW halten und trotzdem 200 kWh große Akkus in ihren 40 Tonner gebaut haben und wieso der eigens entwickelte Antrieb auf 22.000 Nm Drehmoment kommt – und diese auch braucht, erzählen die beiden in der aktuellen Folge des Moove Podcast.

