BMW i8: Der linke Auspuff macht ausschließlich Musik

Der BMW i8 ist ein ungewöhnlicher Sportwagen. Flügeltüren, Carbon-Struktur und Plug-in-Hybridantrieb machten ihn bei seinem Debüt 2014 zu einem echten Technik-Showcase. Doch ein Detail am Heck sorgt jetzt erneut für Gesprächsstoff: Einer der beiden Auspuffe ist gar keiner.

Das entdeckte ein US-Tuner beim Zerlegen eines BMW i8 – wie The Drive berichtet. Statt eines zweiten Abgasrohrs fand er im linken Endrohr lediglich einen Lautsprecher. Beide Endrohre sind eher unauffällig im schattigen unteren Bereich des Hecks untergebracht.

Kuriose Entdeckung beim Zerlegen Trevor Elam vom BMW-Teileshop Bimmernetwork arbeitet derzeit an einem besonders ambitionierten Projekt. Der i8 soll seinen serienmäßigen 1,5-Liter-Dreizylinder verlieren und stattdessen einen deutlich kräftigeren Motor bekommen.

Beim Zerlegen des Hybrid-Sportwagens stieß Elam auf ein Bauteil, das im Werkstatt-Handbuch "Acoustic Generator" heißt. Dahinter verbirgt sich ein Lautsprecher, der im linken Auspuffgehäuse sitzt. Das Bauteil erzeugt künstliche Motorgeräusche. Dass es sich dabei tatsächlich um einen Lautsprecher handelt, demonstrierte der Tuner kurzerhand selbst: Er schloss das Teil an eine Stereoanlage an – und der vermeintliche Auspuff spielte Musik. Optimiert für den Motorsound, ist der Lautsprecher basslastig ausgelegt.

Soundgenerator statt Abgasrohr Der BMW i8 besitzt tatsächlich nur ein echtes Endrohr. Dieses sitzt rechts und ist mit dem Dreizylinder-Benziner verbunden. Soundgenerator-Systeme sind in modernen Autos nicht ungewöhnlich. Gerade bei Hybridmodellen oder kleinvolumigen Motoren machen künstliche Geräusche den Klang sportlicher. Werkstätten oder Tuner kennen diese Konstruktion natürlich seit langem – auch beim i8.

Umbau mit großem Verbrenner geplant Der Fund ist allerdings nur eine Randnotiz in einem deutlich größeren Projekt. Elam plant, den Hybrid-Sportwagen radikal umzubauen: Statt des kleinen Dreizylinders soll künftig ein Reihensechszylinder vom Typ B58 im i8 arbeiten. Der 3,0-Liter-Twin-Scroll-Turbomotor sitzt seit 2015 beispielsweise in den BMW-Modellen 340i, M140i, X3 M40i, Z4 M40i und im Toyota Supra.

Uwe Fischer Der BMW i8, hier als Roadster, sieht aus wie ein Supersportwagen - ohne einer zu sein. Damit der Dreizylindermotor seines Hybridantriebs gut klingt, ist der linke Auspuff ein reiner Lautsprecher, der auch an einer Heim-Audioanlage funktioniert.

Mit einem vergrößerten Turbo möchte der Tuner rund 700 PS erzeugen. Angesichts der komplexen Architektur des i8 gilt ein solcher Umbau jedoch als äußerst anspruchsvoll. Mehrere Versuche, den Hybrid-Sportwagen mit größeren Verbrennungsmotoren auszurüsten, sind in der Vergangenheit bereits gescheitert. Von einem Projekt aus München, bei dem Renntechnik-Spezialisten einen V8 im i8 unterbringen wollten, gibt es beispielsweise seit Jahren keine Neuigkeiten.

BMW-Ingenieur findet die Idee gut Unterstützung bekommt Elam ausgerechnet aus den Reihen von BMW. Ein Ingenieur, der an der Entwicklung des i8 beteiligt war, hat sich bei ihm gemeldet und das Projekt ausdrücklich begrüßt. Sein Team habe insgeheim gehofft, dass irgendwann jemand "einen richtigen Motor" in den futuristischen Hybrid-Sportwagen einbaue.

Bis dahin bleibt der i8 ein Auto voller ungewöhnlicher Lösungen – inklusive eines Auspuffs, der eigentlich nur ein Lautsprecher ist.