Corvette ZR1X beschämt Hypercars: 1,68 Sekunden auf 97 km/h

Mit einer Leistung von 1.250 PS und Allradantrieb hat die Corvette ZR1X jetzt Sprintrekorde aufgestellt, die selbst Hypercars alt aussehen lässt. In General Motors’ eigenen Tests brauchte die Corvette nur beinahe unglaubliche 1,68 Sekunden für den Spurt von 0 auf 97 km/h (60 mph). Und beim Spurt über die Viertelmeile ist sie mit 8,67 Sekunden schneller als ein Bugatti.

Auf der präparierten Strecke des US 131 Motorsports Park in Martin, US-Bundesstaat Michigan, raste die Corvette ZR1X mit unglaublichen Werten über den Asphalt. Bei der Viertelmeile schaffte sie mehrere Durchgänge unter 8,8 Sekunden, womit der Bestwert in Höhe von 8,675 Sekunden wiederholbar erscheint. Für die Rekordversuche hatte die Corvette normales Benzin im Tank und war mit der serienmäßigen Motorabstimmung und der Standard-Aerodynamik unterwegs. Bei den Reifen haben sich die GM-Verantwortlichen für Michelin Pilot Sport 4S entschieden, die auf den optionalen Carbonfaser-Felgen montiert waren. Bei den Fahrten hat Corvette-Entwicklungs-Ingenieur und Testfahrer Stefan Frick die optimale Start-Drehzahl über die integrierte Launch-Control eingestellt.

Stellt Hypercars in den Schatten Außerdem hat GM die Corvette ZR1X mit dem ZTK-Track-Paket auch auf einer unpräparierten Strecke getestet. Teil dieses Pakets sind Reifen des Typs Michelin Pilot Sport Cup 2R. So ausgerüstet ist die Top-Corvette in immer noch hervorragenden 1,89 Sekunden von null auf 97 km/h gesprintet und hat die Viertelmeile in 8,99 Sekunden absolviert.

GM Ein einfacher Bon, der für GM die Welt bedeutet: Auf diesem Zettel sind die offiziellen Trackzeiten der Corvette ZR1X festgehalten.

GM vergleicht die Sprintwerte der mit denen mancher Millionen-Dollar-Hypercars, die der amerikanische Sportwagen jetzt unterboten hat. So braucht der Bugatti Tourbillon für die Beschleunigung von null auf 100 km/h 1,9 Sekunden und auch auf der Viertelmeile ist er mit 8,8 Sekunden etwas langsamer. Auch den Koenigsegg Jesko (0 bis 100 km/h: 2,4 Sekunden, Viertelmeile: 8,77 Sekunden) vernascht die Vette auf den Standard-Disziplinen. Der auf der Technik des Rimac Nevera basierende Pininfarina Battista unterliegt mit 1,79 Sekunden für 0-97-km/h-Zeit ebenfalls der ZR1X, aber bei der Viertelmeile trumpft er mit 8,55 Sekunden auf.

Rimac Nevera R besser – und elfmal so teuer Der Rimac Nevera R unterbietet die Corvette mit 1,66 Sekunden von null auf 100 km/h und 7,9 Sekunden für die Viertelmeile dann zwar in sämtlichen Sprintwerten – kostet aber auch 2,5 Millionen Dollar (aktuell umgerechnet zirka 2,14 Millionen Euro). Für die Corvette ZR1X möchte GM 226.190 Dollar (194.070 Euro) haben – einzige Option sind die Carbonfelgen – für einen Nevera bekommt man also elf ZR1X.









