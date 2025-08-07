Corvette ZR1X mit 1.267 PS: 3,5 Mio. Dollar günstiger als ein Ferrari F80

Die neue Corvette ZR1X ist kein Auto. Sie ist ein Ereignis – und zwar eines, das sich mit der Wucht eines Presslufthammers in die Riege der Hypercars hämmert. 1.267 PS. 1.123 Newtonmeter. Allrad. Unter zwei Sekunden auf 100 km/h. Viertelmeile unter 9 Sekunden. Wer da noch den Mund zu bekommt, steht wahrscheinlich nicht neben dem Auto, sondern hat es gerade aus Versehen bestellt.

Zwei Herzen, ein Ziel: Alles schneller machen Angetrieben wird der amerikanische Wahnsinn auf Rädern von zwei Kraftwerken: Hinten sitzt der neue LT7-V8, ein 5,5-Liter-Twin-Turbo mit 1.079 PS, vorne schiebt ein 189 PS starker Elektromotor mit. Das ergibt nicht nur imposante Gesamtleistung, sondern auch echten Allradantrieb – ohne mechanische Verbindung. Strom kommt per Rekuperation, ganz ohne Ladekabel. Die Frontachse hilft bis Tempo 257 mit – danach darf der V8 allein muskulös weitermarschieren.

Das Fahrwerk? Natürlich magnetisch geregelt. Die Bremsen? Zehnkolben-Zangen vorn, 16,5 Zoll große Carbon-Keramik-Scheiben – das größte und bissigste, was GM bisher in eine Serien-Corvette gepresst hat. Im Test brachte die ZR1X 1,9 G Verzögerung – bei einer Bremsung von 290 auf 190 km/h. Ach ja: Es gibt sogar ein "Push-to-Pass"-System. Weil 1.079 PS beim Überholen eines anderen Supersportwagens eben nicht immer reichen.

Innenraum: Future meets Fighter Jet Auch innen haben die Ingenieure und Designer aufgeräumt – die neue Cockpit-Architektur bringt drei Screens, mehr Performance-Telemetrie und hochwertigere Materialien. Corvette goes Cockpit – und das im besten Sinne. Alles orientiert sich am Fahrer, oder besser gesagt: am Piloten.