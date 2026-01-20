AMS Kongress
Sportwagen
Gebrauchtwagen

Jaguar F-Type gebraucht: Keramikbremsen, Kompressor & typische Kostenfallen

Jaguar F-Type gebraucht kaufen
Die typischen Schwachstellen des Porsche-Rivalen

Der Jaguar F-Type ist ein Sportwagen, der durch Optik und Performance überzeugt. Doch wie steht es um Schwachstellen und Unterhaltskosten? Wir beleuchten die typischen Probleme, geben Tipps für den Gebrauchtwagenkauf und zeigen, worauf Käufer besonders achten sollten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.01.2026
Jaguar F-Type Cabrio
Foto: Hans-Dieter Seufert

Der Jaguar F-Type wurde in verschiedenen Motorisierungen angeboten, die von einem 2,0-Liter-Vierzylinder mit 300 PS bis hin zu einem 5,0-Liter-V8 mit 575 PS reichen. Besonders beliebt sind die V6- und V8-Modelle, die mit Kompressormotoren ausgestattet sind. Diese bieten nicht nur beeindruckende Fahrleistungen, sondern auch einen unverwechselbaren Sound. Allerdings sollten Käufer auf den Zustand des Kompressors achten, da dieser bei älteren Modellen anfällig für Verschleiß sein kann.

Typische Schwachstellen und Reparaturkosten

Wie bei jedem Gebrauchtwagen gibt es auch beim F-Type einige Schwachstellen, die potenzielle Käufer kennen sollten:

  • Kompressorlagerungen: Geräusche aus den Lagerungen können auf Verschleiß hinweisen. Austauschkosten: 1.000 bis 1.500 Euro.
  • Keramikbremsen: Teure Reparaturen, ein Satz neuer Bremsscheiben kann bis zu 11.500 Euro kosten.
  • Elektronik und Innenraum: Reparaturen an der Elektronik und Abnutzung im Innenraum können ebenfalls ins Geld gehen.

Ausstattung und Verarbeitung

Der F-Type überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung und eine umfangreiche Ausstattung. Selbst ältere Modelle bieten oft Features wie Ledersitze, ein hochwertiges Soundsystem und moderne Assistenzsysteme. Dennoch sollten Käufer den Zustand des Innenraums und der Elektronik genau prüfen, da Reparaturen hier ebenfalls ins Geld gehen können.

Marktpreise und Wertentwicklung

Die Preise für gebrauchte F-Type-Modelle variieren stark je nach Motorisierung, Ausstattung und Zustand. Während V6-Modelle bereits ab etwa 30.000 Euro erhältlich sind, beginnen die Preise für V8-Modelle bei rund 35.000 Euro. Die Wertentwicklung des F-Type ist stabil, was ihn zu einer interessanten Option für Sportwagenliebhaber macht.

Für wen eignet sich der F-Type?

Der Jaguar F-Type ist ein Sportwagen, der sowohl optisch als auch technisch überzeugt. Er eignet sich besonders für Käufer, die Wert auf Performance und Stil legen und bereit sind, die höheren Unterhaltskosten in Kauf zu nehmen. Mit der richtigen Vorbereitung und einem genauen Blick auf die Schwachstellen kann der F-Type als Gebrauchtwagen eine lohnende Investition sein.

