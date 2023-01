General Motors plant elektrischen Mini-Pick-up Kleiner Elektro-SUV mit Ladefläche

General Motors hat einen sehr kompakten Elektro-Pick-up in der Pipeline. Ein erstes Konzeptmodell wurde jetzt in den USA gezeigt.

Bei General Motors denkt man offenbar über einen sehr kompakten Pick-up nach, der mit Elektroantrieb das neue E-Basismodell der Konzernmarken darstellen könnte. Darüber berichten übereinstimmend mehrere US-Medien, die zu einer geheimen Preview in ein GM Designstudio eingeladen wurden.

Kleiner Pick-up mit Einzelkabine und E-Antrieb

Den Berichten nach wurde ein frühes Designmodell gezeigt, das mit einer zweitürigen Kabine und einer kleinen Ladefläche versehen war. Ein ähnliches Konzept hatte General Motors bereits 2010 mit dem im Titel dieses Beitrags abgebildeten GMC Granite CPU Concept angedacht und zwischenzeitlich verworfen. Nun scheint das Thema wieder auf dem Zettel der Produktverantwortlichen zu stehen.

GMC Das GMC Granite CPU Concept von 2010 wagte bereits einen ersten Ausblick auf einen kompakten Pick-up. Designmäßig ist das Ganze natürlich längst überholt, das neue Konzeptauto soll deutlich kantiger ausfallen.

Der Minilaster, der als "futuristisch und sportlich" beschrieben wird, soll eine niedrige Dachlinie sowie kleinere Abmessungen als der Ford Maverick aufweisen. Jener Ford Maverick, ein kompakter Pick-up auf der Kuga-Plattform, dürfte das Interesse von GM an einem knackekurzen Pick-up durchaus beflügelt haben. Denn Ford verdient gutes Geld mit dem Pkw-basierten Pritschenwagen. Über 74.000 Einheiten hat Ford im vergangenen Jahr alleine in den USA abgesetzt, in der Bildergalerie zeigen wir die Modellreihe.

Futuristisch und sportlich

Der noch namenlose General Motors Kleinstlaster mit Elektroantrieb soll aber nochmals kompakter auftreten und über eine lediglich rund 120 Zentimeter lange Ladefläche verfügen. Damit und auch mit der nur zweisitzigen Kabine des Konzepts wollen die GM-Verantwortlichen zunächst einmal die Reaktionen der potentiellen Kundschaft antesten und erst danach entscheiden, wie es mit dem Projekt weitergeht. Wir erinnern uns derweil an den seligen Fiat Fiorino Pick-up sowie den Ur-Caddy von VW und stellen fest, dass es auch in Europa mal wieder Zeit für so einen Mini-Transporter wäre. Gerne auch mit E-Antrieb.

Fazit

General Motors hat einen Mini-Pick-up mit Elektroantrieb in der Planung. Der könnte die Antwort auf den kommenden Ford Maverick Lightning sein, soll aber nochmals kompakter als dieser ausfallen. Ein erstes Designkonzept wurde nun ausgewählten US-Medien vorgestellt, fotografieren verboten. Es ist aber wahrscheinlich, dass dieses Konzept auf einer der kommenden größeren US-Automessen auch dem Publikum präsentiert wird. Im Februar startet die Chicago Auto Show, im April die New York International Auto Show.