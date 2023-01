E-Corner-System - Hyundai zeigt Krabben-Lenkung Wenden auf der Stelle - und mehr - im Video

Hyundai Mobis zeigt am Beispiel eines Ioniq 5, was seine neuartige Lenktechnologie E-Corner-System kann. Damit sind Fahrmanöver möglich, die bisher nicht machbar waren.

Bereits im Frühjahr 2022 hat Hyundai Mobis, der konzerneigene Entwicklungs-Think-Tank der Hyundai Motor Group, ein neues Lenksystem patentiert, mit dem zum Beispiel eine Fahrt im sogenannten Crab Mode möglich ist. Inzwischen haben die Koreaner die Theorie in die Praxis überführt und zeigen am Beispiel eines umgebauten Hyundai Ioniq 5, was das sogenannte E-Corner-System kann. Und das ist so einiges, wie dieses Video zeigt:

Los geht's mit dem klassischen "Crab Mode" (Krabben-Modus). Hier lenken alle vier Räder in unterschiedlichen Winkeln in dieselbe Richtung und ermöglichen so ein Fahren nach schräg vorn oder hinten, obwohl das Fahrzeug weiterhin gerade ausgerichtet ist ("diagonal driving", diagonales Fahren). Sind die Räder um 90 Grad zur ursprünglichen Fahrtrichtung gedreht, ist zum Beispiel ein seitliches Einfahren im rechten Winkel in eine sehr enge Parklücke möglich.

Wenden auf der Stelle – auf zwei Arten

Das ist jedoch nicht die einzige Fähigkeit des E-Corner-Systems. Werden die Räder an beiden Achsen gegenläufig eingeschlagen, kann der Hyundai Ioniq 5 auf der Stelle wenden. Hyundai Mobis nennt diese Funktion "Zero Turn", während Fachleute etwas martialischer vom "Tank Turn" (Panzerkehre) sprechen. Diese Drehung um die Gier-, Hoch- oder Vertikalachse ist beim Kriegsgerät aufgrund der sich in gegensätzliche Richtungen drehenden und große Auflageflächen bildenden Ketten jedoch erheblich belastender für den Untergrund auf vier Gummirädern.

United States Patent and Trademark Office In diesem Modus ist ein Wenden auf der Stelle möglich - Fachleute sprechen von einer Drehung um die Gier-, Hoch- oder Vertikalachse.

Einen ähnlichen Effekt schafft der "Pivot Turn", also die Rotation um einen Dreh- und Angelpunkt. Als dieser dient die Front des Autos; hier bleiben die Räder längs ausgerichtet. An der Hinterachse werden sie dagegen gegenläufig zueinander fast im rechten Winkel eingeschlagen, was den Ioniq 5 erneut auf der Stelle wenden lässt.

Vier Module mit vier Motoren

Die Ingenieure realisieren die Lenkung über vier unabhängig voneinander arbeitende Ecken-Module, die jeweils aus einem Rad mit Feder-Dämpfersystem, einem Elektromotor und einem Brake- sowie Steer-by-Wire-System (Brems- und Lenkbefehle werden rein elektronisch per Kabel und ohne physische Verbindung übertragen) bestehen. Die Art der Lenkung bringt im engen Stadtverkehr und erst recht bei Offroad-Einsätzen Vorteile. So ist Ihr Einsatz als Erstes in den Elektro-SUV-Modellen von Hyundai, Kia und Genesis vorgesehen.

Hyundai liegt mit seiner Crab-Mode-Lenkung voll im Trend. General Motors rüstet seinen mächtigen GMC Hummer EV mit einem solchen System aus, Rivian packt die Technik in seinen Pick-up R1T und seinen SUV R1S. Tesla hat diese Art der Lenkung für den Cybertruck ebenso angekündigt wie der kleine US-Hersteller Vanderhall für den elektrischen Einstiegs-Offroader Brawley. Auch der für 2024 avisierte Mercedes EQG soll mit seinem viermotorigen E-Antrieb auf Knopfdruck auf der Stelle rotieren können – die Schwaben nennen das "G-Turn".

Radausschnitt vergrößert

Aus der Hyundai-Patentschrift geht hervor, dass der Fahrer oder die Fahrerin die Allradlenkungs-Modi über einen am Gangwahlhebel untergebrachten Schalter einstellt. Das Video zeigt zudem, dass auch die Designer Anpassungen vornehmen müssen, damit die Technik funktioniert. So sind beim Ioniq-5-Prototyp weiter ausgeschnittene hintere Radläufe zu erkennen, damit sich die hinteren Räder in den gewünschten Winkeln einschlagen lassen.

Ein konkretes Marktstartdatum seiner neuen Lenktechnologie hat Hyundai noch nicht bekannt gegeben. Lange kann es nicht mehr dauern: Hyundai Mobis hat bereits im November 2021 ein Antriebsmodul vorgestellt, bei dem Elektromotor, Federung, Bremse und Lenkung direkt am Rad in einer Baugruppe zusammengefasst sind. Damals hieß es, dass eine Skateboard-Plattform mit vier Lenk-Modulen 2023 fertig ist. Ab 2025 wären dort dann zudem Funktionen für automatisiertes Fahren integrierbar. Sobald sie fertig entwickelt ist, will Hyundai Mobis die E-Corner-Technologie als klassisches Zulieferer-System auch anderen Autoherstellern anbieten.

Umfrage 466 Mal abgestimmt Vertrauen Sie einem Steer-by-Wire-System? Ja, wenn da mindestens zwei Rückfallebenen eingebaut sind. Nein, ich vertraue nur einer echten mechanischen Verbindung per Lenkstange. mehr lesen

Fazit

Der südkoreanische Zulieferer Hyundai Mobis entwickelt ein Antriebsmodul, in dem Elektromotor, Federung, Bremse und Lenkung direkt am Rad zusammengefasst sind. Das ermöglicht ein Wenden auf der Stelle, seitliches Einparken in extrem enge Lücken und mit dem sogenannten Crab Mode manövrieren auf engerem Raum.