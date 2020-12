Die günstigsten E-Auto-Ladestationen Wallbox zum Nulltarif?

Die Maßnahme des Bundsverkehrsministeriums trifft offenbar voll ins Schwarze – seit Start der neuen Förderung für private Wallboxen sind fast 100.000 Anträge bei der zuständigen Förderbank KfW eingegangen. Wer die Voraussetzungen dafür genau im Blick hat und das richtige Modell wählt, kann seinen eigenen Ladepunkt quasi zum Nulltarif erhalten.

Ein Kostenvoranschlag hilft

Wichtig ist vor allem, dass Sie die Gesamtkosten von 900 Euro nicht unterschreiten, denn in diesem Fall gibt es gar nichts vom Bund. Das Ziel ist also, so genau wie möglich auf 900 Euro zu kommen, dann zahlen Sie am Ende nämlich nix. Weil nun nicht nur der Kauf der Hardware, sondern auch deren Anbringung Kosten verursacht (welche durch die Förderung ebenfalls abgedeckt sind), empfiehlt sich ein Kostenvoranschlag vom Elektriker Ihres Vertrauens. Ein Fachbetrieb muss es übrigens sein, denn auch das ist Bedingung für den erfolgreichen Förderantrag. Selbst anschließen geht also nicht.

E.ON Laden zuhause - für viele macht ein Elektroauto (zu Recht) erst dann Sinn, wenn diese Möglichkeit besteht.

Je nach Höhe der Installationskosten wählen Sie nun das passende Wallbox-Modell aus, mit dem Sie am Ende die 900er-Marke treffen. Die Liste der förderfähigen Modelle ist lang, Auswahl gibt es entsprechend genug. Eine Wallbe Eco 2.0s kostet beispielsweise 486 Euro und eignet sich damit für alle, bei denen die Installation mit mehr Aufwand verbunden ist. Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Förderung gewährt wird, haben wir bereits für Sie zusammengefasst. Zusammen mit einer Liste aller förderfähigen Wallboxen, erfahren Sie alles Weitere HIER. Acht günstige Wallbox-Modelle finden Sie in der Fotoshow oben im Artikel! Darf es noch ein passendes förderfähiges Elektroauto sein? Dann schauen Sie in unserer Fotoshow hier unten, welche Fahrzeuge in Frage kommen.

120 Bilder Bilder: Die günstigsten E-Auto-Ladestationen zum Artikel zur Startseite Arturo Rivas Opel Zhidou Jaguar Land Rover Audi JAC Hersteller Citroen Auto SL GmbH Maren Schulz Renault Ford Piaggio Dino Eisele MAN Truck and Bus Mercedes Stephan Lindloff Hans-Dieter Seufert Land Rover VW Citroen MediaPortal Daimler AG Achim Hartmann Hersteller Archiv Land Rover Aiways Karl-Heinz Augustin Toyota Goupil BMW Group DS Automobiles Hyundai SEAT Renault Maxus Audi Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Jeep Hans-Dieter Seufert FCA Peugeot PSA / DS Citroën tibo Dino Soldin Daimler Peugeot Honda Volvo Deniz Calagan Ford Mercedes Citroen e.Go Mercedes-Benz Archiv Peugeot Daimler Achim Hartmann Arturo Rivas Opel BMW W. Groeger-Meier/Audi Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer Seat Uwe Fischer tibo Mercedes Kia Achim Hartmann Kia Mazda Achim Hartmann Hans-Dieter Seufert Hersteller Volvo Opel BMW Tesla Nissan Audi Dino Eisele Daimler AG Mini Achim Hartmann Kia Skdoa Kia Mini Axel Wierdemann Skoda Achim Hartmann Hans-Dieter Seufert Ford Hans-Dieter Seufert Marcus Werner Mercedes VW Hans-Dieter Seufert Hyundai Daimler AG Achim Hartmann Smart BMW Hans-Dieter Seufert CARAVANING-Archiv Hans-Dieter Seufert Achim Hartmann Deutsche Post Dennis Gedaschke Mitsubishi Daimler Hans-Dieter Seufert BMW Hans-Dieter Seufert auto motor und sport 1/120

Fazit

In der jüngeren Vergangenheit hat sich das Ministerium unter Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert (ja, wir meinen dich, liebe Maut). Um so erfreulicher ist es, dass auch mal etwas gelingt. Die Wallbox-Förderung dürfte sich auch weiterhin großem Zuspruch erfreuen.