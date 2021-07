Die mögliche Zukunft des Lexus GS mit Wasserstoff HEV-Comeback mit Mirai-Technik?

Lexus hat den GS im August 2020 aus dem Portfolio verabschiedet, doch das muss kein Abschied für immer sein, wie aktuelle Gerüchte vermuten lassen. Das australische Online-Portal "Drive" stellt unter Berufung auf einen mittlerweile gelöschten Instagram-Post ein Comeback als Wasserstoff-Auto in Aussicht. In dem Post war ein Modellfahrplan geleakt worden, in dem eine Lexus Wasserstoff-Limousine auf technischer Basis des Toyota Mirai zu sehen war. Diese könnte das Loch füllen, das durch den Wegfall des GS entstanden ist.

Lexus Zuletzt noch für den Achtzylinder im Sportmodell GS F gefeiert und nun das Comeback als HEV?

Aktuell nur ein E-Modell

Der Mirai steht seit März 2021 beim Händler. Ein 134 kW (182 PS) starker Elektromotor an der Hinterachse treibt die zweite Generation des Modells an. Drei Tanks mit einem Gesamtvolumen von 144 Litern halten insgesamt 5,6 Kilo Wasserstoff für die Brennstoffzelle (330 Zellen) bereit. Insgesamt verspricht Toyota so eine Reichweite von 650 Kilometern und möchte von den Kunden dafür mindestens 63.900 Euro haben.

Die nun geplante Wasserstoff-Limousine soll, um auf den geleakten Produkt-Plan zurückzukommen, im kommenden Jahr an den Start gehen. Das Wasserstoff-Modell an sich ist also ziemlich wahrscheinlich. Das Gerücht an der Geschichte ist lediglich die Spekulation darüber, ob es sich tatsächlich um ein Comeback des Lexus GS oder eine völlig neue Baureihe mit eigenem Namen handeln wird. Aktuell ist der UX 300e das einzige rein elektrisch betriebene Modell der Nobel-Japaner. Dazu kommen neun Hybrid-Modelle, von denen einige nach wie vor auch als reine Benziner erhältlich sind. Wasserstoff taucht im Antriebs-Angebot bislang noch nicht auf.

Umfrage 17515 Mal abgestimmt Hat der Wasserstoffantrieb eine Zukunft? Ja, das ist Elektromobilität ohne Speicher- und Ladezeit-Nachteile. Nein, zu ineffizient, zu teuer und Wasserstoff lässt sich nicht gut über einen längeren Zeitraum speichern. mehr lesen

Fazit

Vor dem Hintergrund, dass Hyundai aktuell mit dem Edel-Ableger Genesis breit angelegt in Europa durchstartet, würde einer Marke wie Lexus ein Alleinstellungsmerkmal gut zu Gesicht stehen. Ob ein Wasserstoff-Auto dafür allerdings die richtige Wahl ist? Schon der Mirai ist nicht gerade ein Absatz-König.