Mercedes-AMG GT XX fährt 25 Elektro-Rekorde: 40.075 km in 8 Tagen

Mercedes-AMG hat in Nardò gezeigt, wie weit sich elektrische Antriebe heute schon fordern lassen. Der Concept GT XX hat jetzt 25 Rekorde eingefahren – allesamt im Bereich von Distanz und Dauerleistung.

5.479 Kilometer in 24 Stunden Ein neuer Bestwert: Innerhalb eines Tages legte der GT XX 5.479 Kilometer zurück. Das sind mehr als 1.500 Kilometer über der bisherigen Bestmarke für Elektrofahrzeuge – häufig gefahren mit 300 km/h. Das könnte selbst nächtlichen Langstreckenfahrern auf der deutschen Autobahn Hoffnung machen. Mercedes betont, dass noch deutlich höhere Geschwindigkeiten möglich seien, dass die Entwicklungs-Ingenieure aber eine Fahrt mit 300 km/h und anschließendem Hochleistungsladen als ideale Balance für den Rekordversuch ermittelt haben.

Acht Tage, einmal um die Welt Die größte Leistung des Extremtests: 40.075 Kilometer in nur 7 Tagen, 13 Stunden und 24 Minuten – eine Distanz, die dem Erdumfang entspricht. Damit bewies der GT XX, dass elektrische Hochleistungsantriebe über Tage hinweg konstante Leistung bringen können.

Die Technik dahinter Der GT XX setzt auf drei kompakte Yasa-Axialfluss-Motoren mit mehr als 1.000 kW (1.360 PS) Gesamtleistung und eine direktgekühlte Batterie. Die kompakten und leichten Axialfluss-Motoren besitzen nach Herstellerangaben eine dreimal höhere Leistungsdichte als herkömmliche Elektromotoren – und nehmen dabei nur ein Drittel des Bauraums ein. In dem Gehäuse eines jeden Motors sitzen auch das dazugehörige Getriebe und jeweils ein Inverter. Beim GT XX arbeiten zwei ölgekühlte Axialfluss-Motoren an der Hinterachse, der Booster-Motor an der Vorderachse schaltet sich nur bei Bedarf zu. Im Antriebsakku sitzen mehr als 3.000 ölgekühlte Zellen, die auch bei hohen Temperaturen eine konstante Performance ermöglichen. Die Batterie hat AMG extra neu entwickelt – die zylindrischen NCMA-Zellen (NCMA: Nickel, Kobalt, Mangan und Aluminium) ermöglichen durch ihr hohes und schmales Format eine effiziente Kühlung und eine hohe Energiedichte von über 300 Wh/kg.

Mercedes Auf dem Rundkurs im italienischen Nardò hat Mercedes-AMG jetzt mit dem GT XX 25 Rekorde für Elektroautos aufgestellt.



Laden mit 850 kW Mindestens so beeindruckend wie die Distanz-Rekorde ist das Laden: Mit einer Ladeleistung von rund 850 kW war in nur fünf Minuten Energie für etwa 400 Kilometer Reichweite im 800-Volt-Akku. Werte, die zeigen, was in Zukunft mit optimierter Ladeinfrastruktur möglich ist. An der Strecke hat Mercedes seine Rekordfahrzeuge an einem Prototyp-Lader von Alpitronic geladen.