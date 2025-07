Mercedes-AMG: Neuer V8 statt PHEV-Vierzylinder?

Kolportiert wurde der Vierzylinder-Performance-PHEV auf für die geplanten CLE 63-Varianten. Entsprechende Erlkönige wurden auch auf Testfahrten gesichtet. Offiziell bestätigt oder gar eingeführt wurden die 63er-CLE allerdings noch nicht. Dafür aber die 53er-Versionen, die von einem aufgeladenen Reihensechszylinder befeuert werden. Und wenn man auf die Informationen vertraut, die Autocar von hochrangigen AMG-Managern erhalten haben will, dann wird der Sechszylinder in den CLE-Modellen noch für lange Zeit der Top-Motor bleiben, denn in Affalterbach hat man sich wohl zu einem Strategiewechsel entschieden.

Bereits laufen soll nämlich die Entwicklung einer neuen Hybridausbaustufe des bekannten M177-Achtzylinders, die dann frühestens zum CLE-Facelift in drei bis vier Jahren einsatzbereit sein dürfte. Die Briten spekulieren über einen Vierliter-V8-Biturbo, der mit einem rund 20 PS starken 48-Volt-ISG-Modul kombiniert wird – ein Antrieb, wie man ihn schon aus den Modellen GLE 63 oder G 63 kennt. Dort stehen 585 + 20 PS sowie 850 + 200 Nm bereit, zwar weniger als im vierzylindrigen Performance-PHEV, aber eben gepaart mit echtem V8-Feeling. Eine Art Videobeweis für den kommenden V8 im CLE liefert ein im Internet aufgetauchtes Video, das einen Rundgang in der AMG-Versuchswerkstatt zeigen soll. Die Kamera gewährt dabei einen kurzen Blick auf einen geöffneten CLE-Motorraum, in dem ein erster Blick auf den V8 zu erhaschen ist.

Bestätigt ist noch nichts

Als die Achtzylinder-Comeback-Spekulation rund um den C 63 im Herbst 2023 aufkam, hatte AMG-CEO Michael Schiebe klargestellt, dass im C 63 und auch im E 63 kein V8 mehr kommen wird, AMG aber in anderen Modellen so lange wie möglich an V8-Motoren festhalten will. auto motor und sport hat zum möglichen V8-Comeback bei AMG in den CLE-Modellen nachgefragt. Die Antwort: "Zu möglichen zukünftigen Modellen beziehungsweise Spekulationen nehmen wir keine Stellung."