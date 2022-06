Tesla Grünheide Offenbar Auslieferungsstopp für Model Y

Nachdem Tesla die Gigafactory in Grünheide bei Berlin (siehe Fotogalerie) am 2. März offiziell eröffnet hat und die Produktion des Model Y langsam anlief, kam Mitte Juni die erste Erfolgsmeldung: Am 18. Juni meldete das Werk über den offiziellen Twitter-Kanal von Tesla erstmals die Produktion von mehr als 1.000 Autos pro Woche.

Musk: Milliardenverluste

Doch die Zulassungszahlen kommen nicht in Schwung: Im Mai registrierte das Kraftfahrt Bundesamt (KBA) in Flensburg nur 293 neue Tesla-Zulassungen in der Bundesrepublik. Gründer und Chef Elon Musk beklagte via Twitter Milliardenverluste seiner Fabriken, auch jener in Grünheide.

Der Jubelmeldung über die 1.000 gebauten Autos folgen Problemmeldungen. Ende Mai berichtete electrek von fertigen Fahrzeugen, die Tesla wegen eines fehlenden Steuergeräts für den Ladeanschluss nicht ausliefern konnte. Die Kunden mussten warten, genau wie die, die seit dem 25. Juni in Tesla-Foren von Lieferverzögerungen beim Model Y berichten. Grund diesmal: Ein sicherheitsrelevanter Mangel, der "nicht per Softwareupdate behoben werden kann".

Probleme mit der Driveunit

Im Forum schreiben Dutzende Nutzer, dass die Auslieferung ihres Model Y verschoben wurde – häufig von Ende Juni auf Ende Juli. Einige Nutzer wurden auf September vertröstet. Der Grund für die Verzögerung sei wohl der Spannungswandler an der Driveunit. Aktuell nennt Tesla im Konfigurator für das Model Y einen Auslieferungszeitraum von Oktober bis Dezember 2022.

Fazit

Chipkrise, Teilemangel – Tesla schien lang immun gegen die Probleme der Konkurrenten in der Autoindustrie. Jetzt haben die Amerikaner zumindest im neuen deutschen Werk laut Foren und Medienberichten offenbar Probleme mit der Drive Unit des Model Y. Das Ergebnis ist das gleiche, wie bei anderen Herstellern: Die Auslieferung stockt, die Liefertermine bestellter Autos hat Tesla verschoben.