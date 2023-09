Nach 99 Stunden war der Akku leer

Kein Wunder, dass es sehr lange dauerte, bis die Batterie leer war: 99 Stunden oder 4,125 Tage rollte der muc022 durch einen leeren Hangar am Flughafen München, während auf dem Messegelände in Riem und in der Innenstadt die IAA zelebriert wurde. Hier konnte der Einsitzer seine Kilometer unabhängig von den Wetterbedingungen abspulen. Insgesamt dauerte der Rekordversuch sechs Tage, weshalb die Weltrekordler auf Feldbetten im Hangar campierten. Für die Siegerehrung durften die Teammitglieder raus ans Tageslicht: Sie fand im Herzen Münchens am Marienplatz statt.