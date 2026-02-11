Neue-Klasse-i3: So schafft BMWs Elektro-3er 1.000 km Reichweite

Neue E-Autos brillieren mit immer höheren Ladegeschwindigkeiten, die inzwischen bei vielen Modellen das Nachladen von 300 Kilometer Reichweite und mehr binnen 10 Minuten ermöglichen. Das lässt Ladestopps in der nahezu gleichen Zeit wie die für einen Tankstopp realistisch erscheinen. Und trotzdem ist die maximale Reichweite mit vollem Akku für viele Käufer immer noch der plakativste Wert und wichtiges Entscheidungskriterium – schließlich weiß man, dass die Reichweite bei niedrigen Temperaturen um zweistellige Prozentwerte einbrechen kann.
Deshalb lohnt sich der Blick, wo die Reise bei künftigen Modellen hingehen könnte. Von BMW beispielsweise ist bekannt, dass demnächst der neue i3 debütieren wird – Bilder nur mehr spärlich getarnter Prototypen ...