BMW M Performace Parts BMW M5 & 5er - schicker und schärfer

BMW bietet für den neuen BMW 5er sowie den M5 und den M5 Competition neue Zubehörteile an, die sportliche Akzente setzen und in Sachen Fahrdynamik noch eine Schippe drauflegen.

Eine Reihe von M Performance Parts, die von der M GmbH entwickelt wurden, sind für den BMW 5er pünktlich zur Markteinführung verfügbar. Mit den Exterieur-Teilen in Karbon-Ausführung können Kunden die Optik ihres Modells schärfen.

Karbon-Teile für schärfere Optik

Dazu sind Frontaufsätze an beiden Seiten sowie ein Frontsplitter verfügbar. Neben einer Variante des Nierenrahmens in Schwarz Hochglanz ist das M Performance Frontziergitter ebenfalls in einer Version aus Karbon erhältlich. Außerdem gibt es Außenspiegelkappen, Air Breather an den vorderen Kotflügeln und Seitenschwelleraufsätze. Für die Limousinen sind Heckspoiler in Karbon und der größere Heckspoiler Pro Carbon verfügbar, für einen sportlichen Heckabschluss sorgt der "Heckdiffusor Carbon."

Auch das Interieur kann der Kunde deutlich mit den neuen Parts pimpen. Hier ist das M-Lenkrad mit ausgeformten Alcantara-Griffbereichen, großen Daumenauflagen und spezieller Unterfütterung am Start. Eine rote 12-Uhr-Markierung und Lenkradblenden wahlweise in Karbon/Leder oder Karbon/Alcantara runden das Design ab.

Neues Lenkrad für BMW M5

Für den BMW M5 und den BMW M5 Competition steht ein Lenkrad Pro in der Bestellliste. Dessen Blende in hochglanzpoliertem Karbon und Alcantara kommt mit M Performance Schriftzug und 12-Uhr-Markierung in Blau daher. Die Ziernaht ist dreifarbig in den BMW M Farben ausgeführt. Die "Schaltwippen Carbon" sind auch für die übrigen Lenkräder bestellbar, den M5-Modellen sind Gangwahlschalterblenden in Karbon vorbehalten.

BMW Das Lenkrad Pro ist nur für die beiden M5-Modelle vorgesehen.

Wer denkt, das Fahrwerk des BMW M5 ließe sich nicht weiter verbessern, der irrt. Hier sieht BMW mit dem Sportfahrwerk noch Potenzial ohne. Das Gewindefahrwerk ermöglicht eine Tieferlegung zwischen fünf und 20 Millimetern. Das führt zu einem niedrigeren Schwerpunkt, reduziert auch die Wankbewegungen und sorgt für höhere Kurvengeschwindigkeiten. Auch bei der Bremsanlage gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten: Hier biete BMW spezielle Sportbremsbeläge an.

Exklusiv für die beiden M5-Modelle ist das 20 Zoll große Schmiederad Y-Speiche 863 M Ferricgrau matt. Es verfügt über eine dreidimensionale Speichengeometrie, einen gefrästen M Performance Schriftzug sowie ein farbiges M Logo. Für die BMW 5er Reihe sind Leichtmetallräder bis zum 20 Zoll großen M Performance Schmiederad Vielspeiche 732 M Bicolor erhältlich. Außerdem zählen zum Angebot ein neues Abgassystem für die Dieselmotoren.

BMW Reifen-Transport in Style. die M Performance-Rädertaschen.

Cover und Rädertaschen

Natürlich bietet BMW auch noch weitere Accessoires an. So ist ein Schlüsseletui in Alcantara/Karbon verfügbar. Zur Lagerung und für den Transport eines zusätzlichen Rädersatzes sind Reifentaschen im M-Design im Angebot. Und die M5 lassen sich unter einer atmungsaktiven und maschinenwaschbaren Indoor Car Cover-Plane mit aufgedruckten Designelementen wie der BMW Niere und einem großen "M" auf dem Dach schützen.

Fazit

Da hat BMW für den 5er und die beiden M5-Modelle die ganz große Zubehörteile-Keule rausgeholt. Als ob die beiden Modelle nicht schon genug Stil und Eleganz haben – der Kunde kann sein Auto nochmals recht expressiv nachschärfen.