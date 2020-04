Chinesischer Konzern BYD Neue Batterie für mehr Sicherheit

Der chinesische Konzern BYD hat eine neue Batterie entwickelt, die mehr Sicherheit bei Unfällen und eine höhere Reichweite bieten soll. Damit und mit weiteren Komponenten will man auch andere Hersteller beliefern.

Der Mischkonzern BYD (Build Your Dreams) mit Sitz im chinesischen Shenzhen ist nicht nur ein Hersteller Autos, Bussen und Zügen, sondern auch einer der größten Batterieproduzenten der Welt. Außerdem zählen neben Akkus auch Bauteile für Elektronikprodukte wie Smartphones und Computer zum großen Angebotsportfolio des Konzerns.

Unter dem Namen FinDreams hat BYD jetzt eine neue Geschäftseinheit gegründet. Das Ziel ist es, Bauteile und Technologien für Elektroautos auch an andere Hersteller im In- und Ausland zu verkaufen. Damit will BYD sich auch als Zulieferer für die globale Automobilindustrie etablieren.

Neue Batteriegeneration

BYD Ein erstes Bild der neuen "Blade Battery" von BYD

Zeitgleich hat BYD-Chef Wang Chunanfu mit der "Blade Battery" eine neue Akku-Generation angekündigt. Der Energiespeichern soll stabiler gegen äußere Einflüsse geschützt sein und somit bei einem Unfall die Brandgefahr minimieren. In Tests wurde die Batterie mit Nägeln beschossen. Angaben von BYD zufolge hätte eine herkömmliche Lithium-Batterie bei dieser Beanspruchung Temperaturen von über 500 Grad erreicht. Die "Blade Battery" hat sich dabei nur auf 30 bis 60 Grad erwärmt.

Außerdem soll die Anordnung der Batteriezellen im Akku für eine um 50 Prozent verbesserte Raumausnutzung sorgen. Batterien in Elektroautos ließen sich so also kleiner gestalten oder, bei gleichen Abmessungen, die Reichweite erhöhen.

Han EV wird das BYD-Topmodell

He Long, Chef des neuen Tochterunternehmens FinDreams, erklärt: "Wir sind bereits mit vielen Fahrzeugherstellern zu Partnerschaften für die Nutzung der "Blade Battery" in Gesprächen."

Als erstes eigenes Produkt soll das neue Topmodell von BYD Auto mit der neuen Batterie auf den Markt kommen. Vom Han EV wurde eine Computergrafik veröffentlicht. Außerdem wird verraten, dass die Limousine in 3,9 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen soll und eine Reichweite von 605 Kilometern bietet. Wann der Han EV auf den Markt kommt, ist nicht bekannt.

Fazit

BYD ist ein globaler Underdog, aber in vielen Ländern schon seit Langem aktiv. In Europa fahren Elektrobusse des Konzerns. Der Elektro-Van BYD e6 wurde zeitweise von lokalen Unternehmen importiert. Mit dem neuen Tochterunternehmen FinDreams könnte ein großer Zulieferer für Elektroautos in China und anderen Märkten entstehen.