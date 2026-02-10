Billig-Batterie in Serie: Riesenreichweite bei Kälte und supersicher

Changan ist kein E-Auto-Start-up, sondern ein größerer chinesischer Autohersteller, der seit gut 40 Jahren Fahrzeuge produziert. Am 5. Februar stellte Changan auf einem Techday seine neue Strategie vor. Dabei feierten die Chinesen die Weltpremiere des Changan Nevo (Qiyuan) A06 mit einer CATL-Naxtra-Batterie. Laut Changan ist die Limousine der weltweit erste in Serie gefertigte Pkw mit Natrium-Ionen-Batterie.

Den Nevo A06 mit NMC-Batterien (Nickel, Mangan, Kobalt) gibt es bereits seit Herbst 2025 zu Preisen ab 120.000 Yuan (rund 14.600 Euro) zu kaufen. Die elektrische Limousine ist mit rund 4,89 Meter ein wenig größer als ein Skoda Superb und hat angeblich einen cW-Wert von rund 0,21.

400 Kilometer Reichweite Die im Februar 2026 vorgestellte Variante besitzt einen Naxtra-Akku, den CATL kurz zuvor für leichte Nutzfahrzeuge vorgestellt hatte. 45 kWh sollen eine Reichweite von über 400 Kilometern (nach chinesischem CLTC-Zyklus) erlauben. CATL glaubt, dass die Reichweite mit der Fahrt aufnehmenden Industrialisierung der Natrium-Ionen-Batterie-Technik schnell auf 500 bis 600 Kilometer wachsen wird.

Die Natrium-Ionen-Batterie von CATL ist Cell-to-Pack in den Fahrzeugboden integriert. Die Zellen haben angeblich eine Energiedichte von bis zu 175 Wh/kg, aktuelle NMC-Zellen kommen auf 250 bis 300 Wh/kg. Dafür sind Natrium-Akkus erheblich billiger, weil sie ohne das vergleichsweise teure Lithium auskommen. Das stattdessen verwendete Natrium ist das sechsthäufigste Element der Erdkruste (Lithium das 33.-häufigste) und einfach zu gewinnen; es ist Teil von Koch- bzw. Meersalz. Tan Benhong, Chief Brand Officer bei Changan, erklärte, dass Changan in naher Zukunft neue Fahrzeuge mit Natrium-Ionen-Batterien für mehrere Marken auf den Markt bringen werde.

CATL betont einerseits die Sicherheit von Na-Batterien und andererseits ihre Kälteunempfindlichkeit. Selbst unter extremen Belastungen wie mehrdimensionalem Druck, Durchbohrungen oder Zersägen vollgeladener Akkus soll es weder zu nennenswerter Rauch- oder Geräuschentwicklung kommen, noch zu Bränden oder gar Explosionen. Angeblich entlädt sich die Naxtra-Batterie selbst nach dem Durchsägen weiterhin normal.

Wer ist Changan?Changan ist einer der größeren chinesischen Automobilkonzerne und baut seit bereits 42 Jahren Fahrzeuge. Er betreibt weltweit 14 Produktionsstätten und 39 Werke und beschäftigt über 80.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet Modelle unter den Markennamen Changan und Avatr an und baut Fahrzeuge in Joint Ventures mit anderen nicht-chinesischen Marken wie Changan Ford und Changan Mazda (daraus entstehen beispielsweise der Mazda 6e und CX-6e). Seit 2025 verkauft Changan auch in Europa.

Bei Kälte besser als LFP Wie die Akkus auf niedrige Temperaturen reagieren, hat Changan bei umfangreichen Wintertests ausprobiert. Und dabei zeigte sich dem Hersteller zufolge, dass die Entladeleistung bei –30 °C fast dreimal höher ist als bei herkömmlichen Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) gleicher Kapazität.

Angeblich behält die Batterie bei –40 °C über 90 Prozent ihrer Kapazität und kann selbst bei bis zu –50 °C stabil entladen werden, so Changan. Das relativiert die bescheidene Reichweite nach CLTC, die üblicherweise bei mehr als +20 Grad gemessen wird. Das macht Natrium-Batterien vor allem zur Konkurrenz für LFP-Akkus, die ihrerseits zwar erheblich billiger sind als NMC, aber eben kälteempfindlich. CATL-Gründer Robin Zeng geht davon aus, dass Natrium-Ionen-Batterien künftig bis zur Hälfte der Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LFP) auf dem Markt ersetzen könnten.

Changan CATLs Natriumbatterie soll auch bei eisigen Temperaturen wenig Kapazität einbüßen.

Ob und wann Changan-Modelle mit Natrium-Batterien nach Europa oder Deutschland kommen, ist noch nicht bekannt. Aktuell ist der chinesische Hersteller mit den E-SUV Deepal S05 und S07 auf dem deutschen Markt vertreten. Die Preise beginnen ab rund 39.000 Euro. Günstigere Angebote dank billigerer Batterien würden dem Absatz sicher guttun, auch wenn die rund 15.000 Euro in China keine Orientierung für Preise in Europa erlauben.