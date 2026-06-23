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Technik erklärt

Elektromotor ohne Neodym: Emil Motors' nachhaltige Innovation

Elektromotor ohne Seltene Erden
Aluminium statt Neodym - was das bedeutet

Die Elektromobilität steht vor einer neuen technologischen Wende: Ein junges deutsches Unternehmen namens Emil Motors entwickelt Elektromotoren ohne den Einsatz von Seltenen Erden. Dies könnte die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen verringern und die Umweltbelastungen reduzieren.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.06.2026
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Emil Motors Asynchroner Axialflussmotor
Foto: Emil Motors / Schönfeld

Emil Motors setzt auf eine Axialfluss-Asynchronmaschine, die sich grundlegend von den bisher dominierenden Permanentmagnetmotoren unterscheidet. Während herkömmliche Motoren nach dem Radialflussprinzip arbeiten, bei dem die magnetischen Kräfte vom Rotor zum Stator verlaufen, nutzt die Axialfluss-Bauweise eine kompaktere Geometrie. Hier fließen die Kräfte entlang der Motorachse, was eine flachere Bauweise ermöglicht.

Ein weiterer entscheidender Unterschied liegt in der Asynchrontechnik. Im Gegensatz zu Permanentmagnetmotoren erzeugt der Rotor bei Asynchronmaschinen das Magnetfeld erst während des Betriebs durch Induktion. Dadurch entfallen teure Dauermagnete aus Seltenen Erden wie Neodym. Stattdessen verwendet Emil Motors Aluminium im Rotor – ein Material, das weltweit verfügbar und kostengünstig ist.

Vorteile durch Aluminium statt Neodym

Der Verzicht auf Seltene Erden bringt nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch ökologische: Laut Emil Motors reduziert sich der CO₂-Fußabdruck eines Motors um bis zu 70 Kilogramm allein durch den Wegfall der Magnete. Aluminium ist zudem leichter zu recyceln und weniger energieintensiv in der Verarbeitung als Kupfer oder Neodym.

Durch monatelange Analysen und Optimierungen an Wicklungen und Topologien konnte Emil Motors die Effizienzprobleme klassischer Asynchronmotoren weitgehend lösen. Die Axialfluss-Architektur ermöglicht es, mehr leitfähiges Material an den entscheidenden Stellen einzusetzen und so typische Verluste zu minimieren.

Vergleich mit anderen Start-ups

Im Rennen um innovative Antriebstechnologien steht Emil Motors nicht allein da. Unternehmen wie DeepDrive aus München setzen auf Doppelrotor-Architekturen, während Vaionic aus Berlin komplett auf Eisen verzichtet. Emil Motors differenziert sich jedoch durch seinen Fokus auf maximale Rohstoffunabhängigkeit und Nachhaltigkeit.

Besonders interessant könnte diese Technologie für Anwendungen sein, bei denen hohe Leistungen gefragt sind – etwa bei großen Elektrofahrzeugen oder im Nutzverkehr. Allerdings erfordert diese Art von Motor oft neue Fahrzeugplattformen und lässt sich nur schwer in bestehende Modelle integrieren.

Marktpotenzial und Herausforderungen

Obwohl die Prüfstandtests vielversprechend sind, steht die Technologie noch am Anfang ihrer Entwicklung. Ein Serieneinsatz wird laut Emil Motors frühestens gegen Ende des Jahrzehnts erwartet. Bis dahin bleibt abzuwarten, ob sich diese Innovation gegen etablierte Konzepte durchsetzen kann.

Die Abkehr von Seltenen Erden könnte jedoch ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein – insbesondere angesichts steigender Rohstoffpreise und geopolitischer Unsicherheiten in den Lieferketten.

Fazit

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