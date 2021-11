Corvette Z06 als Crate Engine? GM erwägt Einzelverkauf des Motors

GM denkt laut darüber nach, den Motor der Corvette Z06 als Crate Engine, also einzeln zu verkaufen. Erst sollen aber weiterhin komplette Autos zum Kunden gehen.

Crate Engines, also einzeln verkaufte Motoren, erleben aktuell insbesondere auf dem US-Markt eine Wiedergeburt. Die Hersteller bieten dort immer mehr dieser sogenannten Kisten-Motoren an – selbst Honda gab in einer limitierten Stückzahl seinen Civic-Type-R-Motor für den Einzelverkauf frei. Jetzt denkt GM laut darüber nach, den 5,5-Liter-V8 (Baureihe LT6) aus der aktuellen Corvette Z06 als Crate Engine anzubieten. Dafür muss der amerikanische Autobauer allerdings ein paar Hürden überwinden.

Chevrolet Die Corvette Z06 ist mit einem 5,5-Liter-V8-Saugmotor ausgerüstet, der 679 PS leistet.

Performance-Chef bestätigt Überlegungen

Russ O'Blenes, bei GM Chef der Performance-Abteilung, hat bestätigt, dass es eine Diskussion darüber gibt, ob man den LT6-Motor auch einzeln verkaufen könnte. Allerdings betont er, dass sich GM viel mehr darüber freut, wie gut sich die Corvette Z06 verkauft – das Auto sei für die nächsten drei Jahre ausverkauft. Die Corvette-Bestelllisten abzuarbeiten, habe für GM oberste Priorität, betont der Performance-Direktor. Aktuell braucht GM also anscheinend alle Motoren für die Ausrüstung seiner Autos. Allerdings weist O'Blenes darauf hin, dass er und sein Team die Möglichkeit einer LT6-Crate-Engine weiter untersuchen.

Corvette Der 5,5-Liter-V8-Saugmotor der aktuellen Corvette Z06 leistet 679 PS.

Möglicherweise sehr teuer

Der 5,0-Liter-V8-Saugmotor der Corvette Z06 leistet 679 PS und generiert ein maximales Drehmoment von 623 Newtonmeter, womit der LT6 aktuell zu den stärksten in einem Serienauto eingesetzten Saug-V8 gehört. Dies macht den Motor so begehrt. Zu welchem Preis ihn GM einmal anbieten könnte, ist offen – mit der 1.017 PS leistenden V8-Saug-Crate-Engine ZZ632/1000 Deluxe bietet GM bereits ein viel kräftigeres und mit 10,35 Liter auch deutlich hubraumstärkeres Aggregat im Einzelverkauf an. Der Preis dieses Hubraum-Monsters beträgt 37.759 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 32.744 Euro). Während der ZZ632 allerdings eher als für Beschleunigungsrennen gedachtes Low-Tech-Aggregat gilt, ist der LT6 beispielsweise mit geschmiedeten Titanpleuel ausgerüstet. Fans vermuten deshalb, dass der LT6 als Crate Engine noch teurer sein könnte als der ZZ623. Wie hoch die Absatzchancen für einen dann vielleicht über 40.000 Dollar teuren Motors sind, ist kaum abschätzbar.

Umfrage 108 Mal abgestimmt Würden Sie Ihr Auto gern mit einem kräftigen Nachrüstmotor ausrüsten? Wenn das Getriebe passt und die Bremsen an die erhöhte Leistung angepasst sind: sehr gern! Nein, ein kräftiger Nachrüstmotor dürfte nie so richtig passen. mehr lesen

Fazit

GM-Verantwortliche denken tatsächlich darüber nach, den V8-Saugmotor der Corvette Z06 einzeln zu verkaufen. Aktuell haben sie zwar gerade mal genug Motoren, um die Corvette damit auszurüsten, aber dieser Zustand dürfte nicht ewig anhalten.

Sollte der LT6-Motor als Crate Engine auf den Markt kommen, könnte er teuer sein – möglicherweise über 40.000 Dollar teuer. Branchenkenner rechnen aber damit, dass dann trotzdem noch genügend Kunden zuschlagen. Insbesondere Umrüster von GM-Fahrzeugen könnten auf den Motor scharf sein. In Foren schwärmen Fans bereits davon, ältere Corvette- oder aktuelle Camaro-Modelle mit dem LT6-Motor auszurüsten.