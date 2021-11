Hyundai Mobis entwickelt Antriebsmodul Wenden auf der Stelle

Elektrische Antriebe bringen Designern und Ingenieuren nicht nur beim Karosseriedesign neue Freiheiten. Die kompakte Bauweise der Systeme erlaubt auch neues Denken bei Fahrfunktionen wie der Lenkung.

Hyundai Mobis, ein Tochterunternehmen der südkoreanischen Hyundai Motor Group, hat jetzt ein Antriebsmodul vorgestellt, bei dem Elektromotor, Federung, Bremse und Lenkung direkt am Rad in einer Baugruppe zusammengefasst sind.

Neue Möglichkeiten für den urbanen Verkehr

Hyundai Mobis Elektromotor, Federung, Bremse und Lenkung sind direkt am Rad platziert.

Der Vorteil des "E-Corner Module" genannten Systems liegt in der Möglichkeit, Lenkwinkel von bis zu 90 Grad zu realisieren. Nicht nur ein sehr geringer Wendekreis, sondern auch das Drehen auf der Stelle wird zu ermöglicht. Für den urbanen Verkehr, beispielsweise mit Liefer- oder Shuttlefahrzeugen in engen Gassen, ergeben sich so neue Möglichkeiten.

Seine Premiere feierte das E-Corner Module erstmals auf der CES (Consumer Electronics Show) 2018. Seitdem wird in Korea weiter am Konzept gefeilt. 2023 soll eine Skateboard-Plattform mit vier Modulen fertiggestellt werden, ab 2025 können auch Funktionen für automatisiertes Fahren integriert werden.

Sobald die Zuverlässigkeit des radnahen Antriebs bei Tests bewiesen wurde, will Hyundai Mobis auf Bestellung von Autoherstellern mit der Serienproduktion beginnen.

Fazit

