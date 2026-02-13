AMS Kongress
Kann Natrium die Lithium-Abhängigkeit der Autoindustrie reduzieren?

Natrium-Ionen-Batterien
Sind Natrium-Batterien eine Alternative?

Die erste Natrium-Ionen-Batterie von CATL und Changan verspricht eine kostengünstige Alternative zu Lithium. Sie bietet Vorteile bei Kälte und Sicherheit, könnte aber die Energiedichte verbessern.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.02.2026
Als Favorit speichern
Changan CATL Natrium Batterie Nevo A06
Foto: Changan

Die technischen Vorteile der Natrium-Ionen-Batterie

Die Natrium-Ionen-Batterie, entwickelt von CATL, bietet eine Energiedichte von bis zu 175 Wh/kg und erreicht damit fast das Niveau von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP). Ein entscheidender Vorteil ist ihre Kälteunempfindlichkeit: Selbst bei Temperaturen von -40 °C behält sie 90 % ihrer Kapazität, während herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien bei solchen Bedingungen deutlich an Leistung verlieren. Diese Eigenschaft macht sie besonders attraktiv für den Einsatz in kalten Klimazonen.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Sicherheit. Tests haben gezeigt, dass die Batterie selbst bei mechanischer Zerstörung weder Rauch noch Feuer entwickelt. Diese Robustheit könnte sie zu einer bevorzugten Wahl für sicherheitskritische Anwendungen machen.

Kosten und Verfügbarkeit von Natrium

Natrium ist das sechsthäufigste Element der Erdkruste und deutlich einfacher und kostengünstiger zu gewinnen als Lithium. Dies könnte die Produktionskosten von Batterien um bis zu 30 % senken. Angesichts der stark schwankenden Lithiumpreise bietet Natrium eine stabile und nachhaltige Alternative. CATL plant, die Technologie in den kommenden Jahren weiter zu industrialisieren und die Reichweite der Batterien auf bis zu 600 km zu erhöhen.

Marktpotenziale und Herausforderungen

Die Einführung der Natrium-Ionen-Batterie könnte die Abhängigkeit der Automobilindustrie von Lithium drastisch reduzieren. Laut Prognosen könnten Natrium-Batterien bis 2029 einen signifikanten Marktanteil erreichen. Allerdings gibt es auch Herausforderungen: Die geringere Energiedichte im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien könnte ihre Anwendung auf bestimmte Fahrzeugsegmente beschränken. Zudem ist die Lebensdauer der Batterien ein kritischer Faktor, der weiter optimiert werden muss.

Vergleich mit bestehenden Technologien

Im Vergleich zu Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) bietet die Natrium-Ionen-Batterie eine bessere Leistung bei niedrigen Temperaturen und ist kostengünstiger. Allerdings bleibt sie in puncto Energiedichte hinter den leistungsstärkeren Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien (NMC) zurück. Dennoch könnte sie in Märkten mit extremen klimatischen Bedingungen oder in preissensiblen Segmenten eine wichtige Rolle spielen.

Ausblick: Die Zukunft der Natrium-Ionen-Batterie

CATL und Changan planen, die Technologie in weiteren Fahrzeugmodellen zu integrieren und auch auf den europäischen Markt zu bringen. Die ersten Anwendungen in Nutzfahrzeugen und stationären Speichern könnten den Weg für eine breitere Akzeptanz ebnen. Experten sind sich einig, dass die Natrium-Ionen-Batterie das Potenzial hat, die Elektromobilität nachhaltig zu verändern.

Fazit

