Bulldogge Spike wird Mini Sprach-Assistent Mini erweckt Maskottchen zum Leben

Die britische BMW-Tochter Mini verpasst dem Sprachassistent IPA ein Gesicht – Fell und Schnauze. Die animierte Comic-Bulldoge Spike feiert bei der Präsentation des Mini Concept Aceman in Shanghai Premiere.

Neu ist die englische Bulldogge Spike nicht im Mini-Universum. So sorgte sie schon als Maskottchen oder Figur in Werbespots für Aufsehen. Dass sie antwortet und über die Infotainmentbildschirme im Auto huscht, ist allerdings ein Novum. Im Zuge der Präsentation des Mini Concept Aceman in Shanghai digitalisiert Mini sein Maskottchen und macht die Bulldogge zu einem digitalen Begleiter.

Als Gesicht für den Sprachassistenten Intelligent Personal Assistent (IPA), soll die kleine weiß-blaue Digital-Dogge das sein, was Hunde seit jeher sind: Der beste Freund des Menschen. Im Fall von Spike soll der Assistent die Insassen auf vielfältige Weise unterstützen und die Marke Mini noch ein wenig emotionaler machen. Denn Mini-Design-Chef Oliver Heilmer erklärt, man habe Spike nicht nur als Designelement in die digitale Welt überführt. Er solle ein charakterstarker Begleiter der User-Experience werden.

Dass Autobauer ihren smarten Helfern ein Gesicht geben, mag für deutsche Nutzer seltsam wirken. In Asien ist das aber nichts Neues. So zwinkert den Insassen des Honda E beispielsweise eine kleine Strichzeichnung entgegen und beim chinesischen E-Auto-Emporkömmling Nio gibt es mit dem kugeligen Helfer Nomi ebenfalls einen eigenen Charakter im Auto, der den Fahrer unterstützen soll.

Umfrage 0 Mal abgestimmt Nutzen Sie ihren Sprachassistenten im Auto? Ja ständig! Ich wüsste nicht, was ich ohne ihn machen würde. Nein, wir haben ein Kommunikationsproblem. Er versteht mich nicht und ich ihn nicht. mehr lesen

Fazit

Mit der Digitalisierung des Maskottchen Spike gibt Mini seinem Sprachassistenten ein Gesicht und will die Emotionalität der Fahrzeuge so noch weiter aufladen. Neu ist die Idee nicht. Auch der chinesische Autobauer Nio hat mit dem Assistenten Nomi seinem Helferlein ein Gesicht und Persönlichkeit verliehen.