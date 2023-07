Letzterer rollt im britischen Oxford vom Band, während der Elektro-Mini in Kooperation mit Great Wall in China produziert wird.

Im Gegensatz zum allgemeinen Größenwachstum neuer Modelle, hält sich der Mini Cooper zurück: Er misst mit 3,8 Meter zwei Zentimeter weniger. Auch die Überhänge fallen um drei Zentimeter geringer aus. So rücken die Räder also mehr in die Ecken. Auch in puncto Gewicht soll der Dreitürer eine kleine Abnehmkur hinter sich haben und deutlich unterhalb der aktuellen 1.440 Kilogramm wiegen. Natürlich könne die Käuferinnen und Käufer ihren Mini weiterhin optisch stark personalisieren.

Interieur

Durch den flachen Fahrzeugboden bietet der Mini Cooper innen mehr Platz für die Passagiere. Fahrer oder Fahrerin greifen in ein neu gestaltetes Zweispeichenlenkrad mit einer dritten Stoffspeiche. Alle Informationen zeigt der kreisförmige OLED-Bildschirm, der mittig auf dem Armaturenträger prangt. In der Mitte und in der oberen Hälfte des Bildschirms sehen wir die Fahrstufe, die elektrische Reichweite, die Navigationszentrale und den Media-Player. In den unteren Ecken befinden sich die Temperaturregler, und in der unteren Mitte eine Reihe von Shortcut-Symbolen, mit denen sich vermutlich größere Menüs aufrufen lassen. Das traditionelle Kombiinstrument ist verschwunden, aber Mini hat stattdessen ein Pop-up-Glas-HUD-Display integriert.