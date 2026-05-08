Günstiger Ladetarif von VW: We Charge City für für 0,39 Euro pro kWh

Der neue Ladetarif "We Charge City" ist ein Angebot von Volkswagen, das speziell für städtische Elektroautofahrer entwickelt wurde. Mit einem Preis von 0,39 Euro pro Kilowattstunde richtet sich das Angebot an Nutzer öffentlicher AC-Ladesäulen, die typischerweise mit einer Leistung von 11 bis 22 kW laden. Der Tarif gilt ausschließlich für AC-Ladestationen und schließt Schnellladesäulen mit Gleichstrom (DC) aus.

Dieser Ansatz ist besonders relevant für Stadtbewohner und Pendler ohne eigene Lademöglichkeit zu Hause. Laut Giovanni Palazzo, CEO der VW-Tochter Elli, sind Verfügbarkeit und Kosten beim Laden nach wie vor entscheidende Faktoren für viele potenzielle Käufer von Elektroautos. Mit einem festen Arbeitspreis möchte Volkswagen Transparenz schaffen und den oft als unübersichtlich empfundenen Tarifdschungel vereinfachen.

Exklusivität für den VW ID. Polo Interessanterweise wird "We Charge City" zunächst exklusiv für Fahrer des neuen VW ID. Polo angeboten. Dieser elektrische Kleinwagen wurde ebenfalls mit Blick auf den urbanen Einsatz entwickelt und bietet eine WLTP-Reichweite von bis zu 454 Kilometern bei einer Batteriekapazität von 52 kWh. Für das Basismodell mit einer kleineren Batterie von 37 kWh könnte der günstige Ladetarif zusätzlich attraktiv sein.

Die Einführung des Tarifs zusammen mit dem ID. Polo zeigt deutlich die Strategie Volkswagens: Elektromobilität soll nicht nur technisch überzeugen, sondern auch durch einfache und kostengünstige Nutzung punkten. Dennoch bleibt offen, ob der Tarif später auch für andere Modelle der ID.-Reihe zugänglich gemacht wird.

Noch offene Fragen zum Tarifmodell Obwohl der kWh-Preis festgelegt ist, gibt es noch einige Unklarheiten bezüglich der weiteren Konditionen des Tarifs. So hat Volkswagen bisher nicht kommuniziert, ob eine Grundgebühr anfällt oder welche Vertragslaufzeiten vorgesehen sind. Auch mögliche Blockiergebühren – also zusätzliche Kosten bei längerem Parken an Ladesäulen – wurden nicht näher erläutert.

Diese Punkte könnten entscheidend dafür sein, wie attraktiv "We Charge City" im Alltag wirklich ist. Ein niedriger Arbeitspreis allein reicht nicht aus, wenn zusätzliche Gebühren die Gesamtkosten in die Höhe treiben.

Die Rolle von Elli als Ladeinfrastruktur-Anbieter Hinter dem Tarif steht Elli, die zentrale Energie- und Mobilitätsdienstleisterin des Volkswagen-Konzerns. Das Unternehmen bietet Zugang zu über einer Million Ladepunkten in Europa und vertreibt intelligente Lösungen wie Wallboxen und Flottenmanagementsysteme. Elli spielt eine Schlüsselrolle bei der Integration von Fahrzeugen in das Energiemanagementsystem des Konzerns.

Ein technischer Schwerpunkt liegt dabei auf bidirektionalem Laden – einer Technologie, bei der Elektrofahrzeuge als mobile Stromspeicher genutzt werden können. Diese Funktion könnte langfristig dazu beitragen, Energiekosten zu senken und die Netzstabilität zu erhöhen.