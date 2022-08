Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Neu bei Google Maps Spritspar-Routen für Deutschland

Google Maps hat in Deutschland für IOS und Android eine weitere Routenoption ausgerollt. Wie in den USA können sich User eine alternative Route mit niedrigerem Kraftstoffverbrauch anzeigen lassen.

Google hatte die Funktion bereits im Herbst 2021 angekündigt und dann in den USA eingeführt. Nach eigenen Angaben wurde dank des neuen Features dort bereits rund eine halbe Million Tonnen CO₂ eingespart.

Antriebstypen einstellbar

Die Spritspar-Route wird als alternative Strecke bei der Navigation angegeben und zeigt, wie bei den anderen Routenmöglichkeiten auch, die Ankunftszeit an. Die Strecke wird dann mit einem blauen Blattsymbol gekennzeichnet. Dazu gibt es noch Informationen zur Kraftstoffersparnis in Prozent. Der Anwender kann sogar den Antriebstyp (Benziner, Diesel, Elektro und Hybrid) einstellen.

Wichtig beim Streckenergebnis ist, dass Google Maps nur Ergebnisse anzeigt, deren Ankunftszeit ähnlich ist und die sich nur um ein paar Minuten unterscheidet. Signifikant längere Routen oder Umwege über wenig befahrene Schleichwege schlägt die Navigation nicht vor. Für die Berechnung der alternativen Strecke legt Google Maps den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen in der Region zugrunde. Außerdem spielen die Topografie sowie Stop-and-Go-Verkehr auf der Route und die Straßenart eine Rolle. Die Kraftstoffeffizienz wird nach den Angaben des Unternehmens anhand der Informationen des "National Renewable Energy Laboratory" (Nationales Labor für erneuerbare Energien) des US-amerikanischen Energieministeriums berechnet.

Google Maps

Spirtspar-Routen in der App aktivieren

So aktivieren und deaktivieren Sie die umweltfreundliche Routenplanung in Google Maps: Öffnen Sie auf Ihrem Mobilgerät die Google Maps-App. Tippen Sie auf Ihr Profilbild oder Ihr Initial > Einstellungen (Zahnrad) > Navigationseinstellungen > Scrollen Sie zu "Routenoptionen" > tippen Sie auf "Kraftstoffeffiziente Routen".

Sie suchen günstigen Sprit in Deutschland? Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store), die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt, an.



P.S. Wie sie Kraftstoff sparen können, zeigen wir in unserer Fotoshow.

Fazit

Google Maps zeigt nun auch Spritspar-Routen bei der Navigation an. Dazu errechnet die App auf Basis von Effizienzdaten des US-Energieministeriums sowie anhand von Topografie, Verkehrslage und Antriebsart eine alternative Route. Es werden nur Strecken-Alternativen angezeigt, die ähnlich schnell sind und keine großen Umwege erfordern. Auch zeigt die App die prozentuale Ersparnis an.