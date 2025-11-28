Porsche-Chefs vom Hyundai Ioniq 5 N begeistert: Lernstoff aus Südkorea

Der Hyundai Ioniq 5 N hat in der Sportwagenwelt bereits Erstaunen ausgelöst – nun auch bei Porsche. Frank Moser, Baureihenchef für 911 und 718, ist den Ioniq 5 N mehrfach gefahren und beschreibt das Erlebnis im australischen Magazin Drive als "augenöffnend". Er spricht nicht von einer flüchtigen Probefahrt, sondern von wiederholten Tests, die für echte Aha-Momente gesorgt haben.

Moser lobt vor allem die Konsequenz, mit der Hyundai virtuelle Gänge, künstliche Klangkulissen und ein sehr aktives Fahrgefühl in einem Elektroauto kombiniert. Aus Porsches Sicht funktioniert das überraschend gut – so gut, dass der Sportwagenbauer jetzt selbst darüber nachdenkt, solche Elemente in den elektrischen 718 zu übernehmen.

GT-Chef Preuninger hatte erst keine Lust Eine besonders schöne Szene schildert Moser aus Dubai: Er holte GT-Leiter Andreas Preuninger im Ioniq 5 N ab. Preuninger, bekanntlich ein Spezialist für die klassisch hochdrehende Technik, winkte zunächst ab: "Lass mich in Ruhe mit dem Elektrozeug." Doch schon nach wenigen Sekunden N-Grin-Boost (per Taste ausgelöster Leistungsschub für zehn Sekunden) und simuliertem Ganganschlag wich die Skepsis ehrlicher Überraschung.

Preuninger war beeindruckt – und das sagt etwas, wenn es von dem Mann kommt, der 911 GT3 und GT3 RS verantwortet. Hyundai hat es also geschafft, eine emotionale Lücke zu füllen, die viele Elektroautos bislang offenlassen.

Auch andere Hersteller bestellen den Ioniq 5 N Porsche steht mit seiner Neugier nicht allein da. auto motor und sport liegen Informationen aus Hyundai-Kreisen vor, dass mehrere Autobauer den Ioniq 5 N direkt nach seiner Markteinführung zur Analyse bestellt haben. Das klingt nach großer Geheimniskrämerei, ist aber eigentlich Alltag im Entwicklungsbetrieb: Hersteller kaufen voneinander Fahrzeuge, um deren Technik, Software oder Fahrkonzepte zu studieren. Allerdings äußern sich die Entwickler nur selten in der Öffentlichkeit zu den von ihnen gewonnenen Erkenntnissen.

Hyundai Der Hyundai Ioniq 5 N hat Porsche-Entscheider begeistert.

Beim Ioniq 5 N fällt auf, wie breit die Resonanz ist. Selbst Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann hat das Auto gefahren – wenn auch mit klarer Meinung gegen künstliche Geräusche. Trotzdem ist interessant, wer hier alles hinschaut.

Was Porsche für den elektrischen 718 daraus mitnimmt Beim elektrischen 718, geplant für Anfang 2027, steht Porsche vor einer alten, neuen Frage: Wie bringt man Leichtigkeit, Feedback und Emotion in ein E-Sportauto? Einige Antworten liefert anscheinend der Hyundai Ioniq 5 N. Virtuelle Schaltvorgänge verleihen Struktur, Klangsimulationen geben Orientierung, und ein spielerisch abgestimmtes Fahrprogramm erzeugt beim Fahrer Nähe zum Fahrzeug.

Stefan Baldauf Für die Entwicklung des elektrischen Porsche 718 (im Bild der Cayman als Erlkönig) haben die Porsche-Entwickler nach eigenen Angaben viel vom Hyundai Ioniq 5 N gelernt.

Moser deutet an, dass künftige Porsche-Kunden frei wählen sollen: kompletter Stille-Modus oder virtuelles Sechszylinder-Boxermotor-Gefühl mit Gangwechseln.