Reifendruck-Kontrollsysteme (RDKS): Darum nervt die teure Technik so oft

Seit dem 1. November 2014 gehört die Reifendruckkontrolle zur Serienausstattung jedes neu zugelassenen Pkw in der Europäischen Union. Grundlage sind europäische Sicherheitsvorschriften, die verhindern sollen, dass Fahrzeuge längere Zeit mit zu niedrigem Reifendruck unterwegs sind. Denn bereits wenige Zehntel Bar Druckverlust können sich negativ auf Fahrverhalten, Reifenverschleiß, Kraftstoffverbrauch und Bremsweg auswirken. Die Systeme sollen den Fahrer deshalb frühzeitig warnen, wenn ein Reifen Luft verliert.

Im Cockpit macht sich ein Druckverlust meist durch die bekannte gelbe Warnleuchte bemerkbar. Je nach Fahrzeug erscheint zusätzlich eine Textmeldung oder sogar die Anzeige des betroffenen Rades. Hinter dieser Warnung können jedoch unterschiedliche technische Konzepte stehen.

Indirekte Systeme Grundsätzlich werden direkte und indirekte Reifendruckkontrollsysteme unterschieden. Die einfachere Variante ist das indirekte System. Es benötigt keine zusätzlichen Sensoren im Rad, sondern nutzt die ohnehin vorhandenen Raddrehzahlsensoren des Antiblockiersystems. Verliert ein Reifen Luft, verkleinert sich sein effektiver Abrollumfang. Dadurch dreht sich das Rad bei gleicher Geschwindigkeit etwas schneller als die übrigen Räder. Das Steuergerät erkennt diese Abweichung und löst eine Warnung aus.

Moderne indirekte Systeme sind deutlich leistungsfähiger als die ersten Generationen. Sie analysieren zusätzlich Schwingungen und Frequenzmuster der Räder, um auch Druckverluste zu erkennen, wenn mehrere Reifen gleichzeitig Luft verlieren. Dennoch benötigen sie nach jeder Korrektur des Reifendrucks eine Initialisierung. Erst danach kennt das System die neuen Referenzwerte. Außerdem sind indirekte Systeme anfälliger für "Fehlalarme". Starke Unebenheiten, Fahren auf losem Untergrund oder auch sehr sportliche Fahrweise kann zu falsch angezeigten Werten führen.

Direkte Systeme Direkte Reifendruckkontrollsysteme arbeiten aufwendiger. Hier befindet sich in jedem Rad ein eigener Sensor, der den tatsächlichen Luftdruck misst. In vielen Fällen wird gleichzeitig die Reifentemperatur erfasst. Die Daten werden per Funk an ein Steuergerät übertragen und anschließend im Fahrzeug verarbeitet. Viele Modelle zeigen dem Fahrer sogar den exakten Druck jedes einzelnen Reifens an.

Der technische Aufbau solcher Sensoren ist komplexer, als die kleine Bauform vermuten lässt. In dem Gehäuse sitzen ein Drucksensor, ein Temperatursensor, ein Mikrocontroller, eine Funkantenne und eine Batterie. Meist ist der Sensor direkt mit dem Ventil verbunden und befindet sich im Inneren der Felge. Bei älteren Konstruktionen kamen teilweise auch Bandlösungen am Felgenbett zum Einsatz.

Die Stromversorgung erfolgt über eine fest eingebaute Lithium-Batterie. Sie lässt sich nicht austauschen. Ist die Batterie erschöpft, muss der komplette Sensor ersetzt werden. Die Lebensdauer liegt je nach Fahrzeug, Fahrleistung und Betriebsbedingungen meist zwischen fünf und zehn Jahren. Fahrzeuge mit hoher Jahresfahrleistung erreichen das Ende der Sensorlebensdauer häufig früher als wenig genutzte Autos.

Torsten Seibt Direkte Reifendruck-Kontrollsysteme wie hier erkennt man an der Form und Ausführung des Ventils.

Spätestens dann entstehen Kosten. Die Preise unterscheiden sich je nach Hersteller und Fahrzeugklasse erheblich. Bei vielen Volumenmodellen verlangen Vertragshändler für Originalsensoren zwischen 60 und 120 Euro pro Stück. Beispiel BMW: Hier liegt ein einzelnes "Radelektronikmodul" als Originalteil bei über 80 Euro. Hinzu kommen die Montage und das Anlernen der Sensoren. Dadurch können Gesamtkosten von teils über 100 Euro pro Rad entstehen.

Günstige Alternative Günstiger wird es häufig im freien Teilehandel oder bei Reifenfachbetrieben. Sensoren in Erstausrüster-Qualität namhafter Hersteller sind zum Teil bereits ab 25 Euro pro Stück verfügbar. Ein kompletter Satz ist damit teilweise bereits für 100 bis 200 Euro erhältlich. Hinzu kommen allerdings ebenfalls Montage- und Programmierkosten.

Ein weiterer Kostenpunkt entsteht beim Kauf eines zweiten Radsatzes für Winter- oder Sommerreifen. Fahrzeuge mit direktem Reifendruckkontrollsystem benötigen grundsätzlich auch in diesem Radsatz kompatible Sensoren. Andernfalls erscheint dauerhaft eine Fehlermeldung im Cockpit.

Typische Probleme Zu den typischen Problemen im Alltag zählen neben leeren Sensorbatterien beschädigte Ventile, Korrosion an Metallventilen oder Defekte nach unsachgemäßer Reifenmontage. Nach einem Räderwechsel kann es außerdem vorkommen, dass das Fahrzeug neue Sensoren zunächst nicht erkennt oder eine erneute Zuordnung erforderlich ist. Bei indirekten Systemen führen dagegen häufig vergessene Initialisierungen nach dem Luftdruckprüfen zu Warnmeldungen.

Auch Temperaturänderungen spielen eine Rolle. Sinkt die Außentemperatur deutlich, fällt der Reifendruck physikalisch bedingt ab. Gerade im Herbst und Winter erscheinen deshalb oft erstmals Warnmeldungen, obwohl kein technischer Defekt vorliegt. In vielen Fällen genügt dann das Nachfüllen von Luft auf den vorgeschriebenen Druck. Umgekehrt steigt im Hochsommer vor allem bei längeren Fahrten der Reifendruck deutlich an. Deshalb sollte der Luftdruck grundsätzlich vor der Fahrt kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden. Wird der Reifendruck aus übertriebener Vorsicht bei nach der Autobahnfahrt "heiß" gefahrenen Reifen abgesenkt, liegt er im kalten Zustand unter der Werksvorgabe.

Wie reagieren? Leuchtet die Warnlampe auf, sollte zunächst der tatsächliche Reifendruck an allen Rädern überprüft werden. Erst danach empfiehlt sich ein Zurücksetzen beziehungsweise Initialisieren des Systems gemäß der Bedienungsanleitung. Bleibt die Warnung bestehen oder meldet das Fahrzeug einen Systemfehler, ist meist eine Werkstattdiagnose erforderlich.

Das Anlernen neuer Sensoren erfolgt je nach Hersteller unterschiedlich. Manche Fahrzeuge erkennen neue Sensoren nach einigen Kilometern Fahrt automatisch. Andere benötigen eine Freischaltung über das Bordmenü oder ein Diagnosegerät. In Werkstätten kommen dafür spezielle TPMS-Programmiergeräte zum Einsatz, die Sensoren auslesen, konfigurieren oder klonen können.

Rechtliche Folgen Wer dauerhaft mit einer defekten Reifendruckkontrolle unterwegs ist, muss auch rechtliche Aspekte beachten. Bei der Hauptuntersuchung gilt ein nicht funktionierendes Reifendruckkontrollsystem als erheblicher Mangel. In diesem Fall wird keine Prüfplakette erteilt, bis der Fehler behoben ist. Ein unmittelbares Bußgeld allein wegen eines defekten Systems ist im normalen Fahrbetrieb zwar nicht vorgesehen. Kommt es jedoch zu einem Unfall und spielt ein zu niedriger Reifendruck nachweislich eine Rolle, kann ein ignorierter Systemfehler bei der Beurteilung von Haftungsfragen berücksichtigt werden.